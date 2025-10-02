¿Se va Christian Cueva de Emelec? Decisión radical tomada ante las deudas del conjunto ecuatoriano

La crisis económica ha sacudido al Club Sport Emelec de Ecuador, poniendo en vilo la continuidad de su plantilla, incluido el mediocampista peruano Christian Cueva. Los jugadores decidieron suspender los entrenamientos indefinidamente como medida de protesta ante la acumulación de salarios impagos, que en algunos casos, según el capitán Luis Fernando León, ascienden a ocho meses.

¿Christian Cueva se va de Emelec?

Esta paralización afecta directamente a jugadores clave como Cueva. Aunque el peruano, que se recupera de una lesión, ya enfrentaba problemas de pagos pendientes, la acción colectiva refuerza su posición. Cueva llegó como el ’10’ y revulsivo en un momento complicado para el equipo, pero la inestabilidad financiera y deportiva complica su futuro. El incumplimiento contractual le otorgaría bases legales para una posible desvinculación.

Tras la protesta, la directiva de Emelec intentó calmar la situación emitiendo un comunicado oficial que aseguraba el “pago de los sueldos a la plantilla”. Sin embargo, la brevedad del comunicado no especificó si la cancelación cubrió la totalidad de la deuda o solo una parte, manteniendo la incertidumbre sobre la resolución completa de la crisis.

Christian Cueva continúa en Emelec por ahora. (Foto: X).

Futuro incierto en Emelec de Ecuador

Este paro llega en un momento crítico para el club, que disputa el hexagonal final de la LigaPro en busca de un cupo a la Copa Sudamericana 2026 y tiene un partido clave este fin de semana contra Deportivo Cuenca. La falta de entrenamiento afecta seriamente la preparación y concentración del equipo, cuyo rendimiento ya era cuestionado, agravando su posición en la tabla.

La continuidad de Christian Cueva en el cuadro ‘eléctrico’ está bajo la lupa. Si los incumplimientos persisten o el pago no satisface las exigencias del plantel, la salida de jugadores importantes como Cueva podría ser inminente. La directiva de Emelec tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera para evitar que la protesta se extienda y comprometa el futuro deportivo del club.

