Christian Cueva no lo puede creer: escandaloso error de Emelec lo dejaría fuera de Copa Ecuador

Emelec de Christian Cueva está pasando por una situación bastante incómoda en el fútbol de Ecuador. No están haciendo las cosas bien y se le está yendo de las manos. Ahora último se ha conocido un tremendo error que pondría al equipo en jaque en la Copa Ecuador.

La directiva del cuadro ‘Bombillo’ no solo tiene problemas económicos para pagar a sus jugadores. Sino que ahora están atravesando por un problema reglamentario. Esto debido a que cometieron un error que podría terminar costándoles muy caro de cara a mantenerse con vida en la Copa de Ecuador.

Esto debido a que colocaron a un jugador que no estaba inscrito en su alineación. Se trata de un viejo conocido en el Perú, el futbolista Washington Corozo, quien viajó con la delegación y aparte fue puesto como titular en la nómina ante Leones del Norte. Pero resulta que el futbolista no estaba inscrito para el torneo, algo que deja en jaque a Emelec con graso error que cometieron.

En las redes sociales el club puso en un inicio al futbolista como titular para este duelo. Pero luego, la borraron y corrigieron sacándolo de la nómina final. Incluso no apareciendo en la banca de suplentes.

¿Emelec puede ser eliminado de la Copa Ecuador?

Habrá que conocer muy bien la situación del jugador para poder saber lo que pasará. En este caso, lo que se conoce es que si un futbolista actúa en un partido y no está inscrito, se da por perdido el duelo. Esto se conoce mediante el reglamento que tiene el futbol de Ecuador.

“En caso de que un jugador participe efectivamente en un partido oficial (jugar en el terreno de juego) para el cual no es elegible (ej.: alineación indebida), se podrá sancionar a su equipo con la pérdida del partido con un marcador de 0-3 a favor del equipo adversario, por responsabilidad o negligencia; y, consecuentemente, perderá los puntos que hubiese obtenido en dicho partido”, se puede leer en el Código Disciplinario de la FEF.

Ahora todo dependerá de lo que pase en la cancha. Pues de darse una victoria de Leones del Norte podría seguir todo normal. Pero una victoria de Emelec quizás se pueda dar con un reclamo del conjunto de segunda división, así que habrá que esperar las acciones que se tomen después del encuentro.

