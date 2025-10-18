¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26?

Liverpool y Manchester United medirán fuerzas este fin de semana en uno de los partidos más importantes del fútbol europeo. En el marco de la fecha 8 de la Premier League 2025-26, se podría mencionar que en la previa son los locales quienes parten como enormes favoritos para conseguir el triunfo, aunque no podemos dejar de lado la historia de la visita que en esta clase de escenarios siempre evidencian un nivel mucho más alto.

Si hablamos de cómo llegan los planteles a este gran partido que se disputará en el mítico Anfield, Liverpool perdió 2-1 frente a Chelsea en el último minuto de juego, cayó 2-1 ante Crystal Palace en condición de visita, venció 2-1 a Everton, derrotó 0-1 a Burnley FC y venció 1-0 a Arsenal jugando de locales. Dicho esto, los dirigidos por Arne Slot necesitan volver al camino de la victoria sí o sí.

En cuanto a Manchester United, vencieron 2-0 a Sunderland jugando en Old Trafford, perdieron 3-1 frente a Brentford, vencieron 2-1 a Chelsea, cayeron goleados 3-0 contra Manchester City en el Etihad Stadium y ganaron 3-2 ante Burnley FC jugando en condición de local. Los dirigidos por Ruben Amorim no pasan por un buen momento y el clásico en Anfield será una gran oportunidad para encaminarse en la actual temporada de la Premier League.

¿Cuándo juegan Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26?

El partido entre Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26 está programado para el próximo domingo 19 de octubre y se jugará en el mítico Anfield. A continuación, tendrás toda la información necesaria de los horarios y las plataformas oficiales para que pueda disfrutar de las incidencias del duelo. Además, las posibles alineaciones con las que ‘Reds’ y ‘Red Devils’ se medirán las caras en un verdadero partidazo.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26?

10:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

12:30 | Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

9:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26?

Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium

España | DAZN

México | TNT Sports

Estados Unidos | Peacock

Posibles alineaciones Liverpool vs. Manchester United por la fecha 8 de la Premier League 2025-26

Liverpool | Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Manchester United | Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesk. DT: Ruben Amorim.