A horas del Clásico, Fabrizio Romano confirmó nuevo fichaje del Manchester City: “Tarifa de 20 millones”

Manchester City tiene nuevo fichaje a pocas horas del Clásico de la ciudad ante el Manchester United. Es que, según confirmó el reconocido periodista Fabrizio Romano, Marc Guéhi será nuevo jugador de los ‘Skyblues’ tras llegar a un acuerdo con el jugador y con el Crystal Palace por una cifra de 20 millones de libras esterlinas (23 millones de euros).

Durante las últimas horas, Manchester City aceleró por el fichaje de Marc Guéhi, defensor inglés de 25 años, uno de los más destacados durante las últimas temporadas de la Premier League. Su contrato con Crystal Palace terminaba en junio de 2026, por lo que en julio se convertiría en agente libre.

Sin embargo, la necesidad de Pep Guardiola y de los ‘Citizens’ por reforzarse en la zaga central (tiene varios lesionados como Rúben Dias, Josko Gvardiol y John Stones) aceleró su llegada. Desde este jueves hasta el viernes, se llegó a sendos acuerdos por el contrato del jugador y la transferencia por 20 millones de libras esterlinas, según informó Romano.

Josko Gvardiol y Rúben Dias, bajas en la defensa del Manchester City (Getty Images).

En las primeras horas de este viernes, la salida de Guéhi parecía ser casi un hecho ante los últimos acontecimientos desde el Palace. El entrenador Oliver Glasner, quien también anunció su salida del club a final de temporada, informó que el defensor no sería tenido en cuenta para el partido ante Sunderland este sábado. “Las negociaciones están en la fase final”, dijo el austríaco.

Finalmente, en horas del mediodía en Inglaterra, Fabrizio Romano, quien adelantó las negociaciones entre las partes, confirmó que Manchester City llegó a un acuerdo por su fichaje. “La propuesta oficial fue aceptada por Crystal Palace en este momento. Se entiende que la tarifa será de alrededor de 20 millones de libras esterlinas“, informó.

Así, se unirá a los ‘Citizens’ cuanto antes, justo cuando el equipo tendrá un duelo crucial ante Manchester United en el Clásico de la ciudad por la jornada 22 de la Premier League 2025-26. No se espera que sea parte de la convocatoria para este encuentro.

Marc Guéhi, segundo fichaje del Manchester City en el mercado invernal europeo

A falta de anuncio oficial, Marc Guéhi se convertirá en el segundo fichaje del Manchester City en este mercado invernal en Europa. El primero fue Antoine Semenyo, por quien pagaron 72 millones de euros al Bournemouth.

Marc Guéhi rechazó ofertas de varios clubes

Antes de aceptar la oferta del Manchester City, Marc Guéhi estuvo a punto de jugar en el Liverpool, pero el acuerdo se cayó a último momento. Así, rechazó a los ‘Reds’, aunque también desestimó propuestas de clubes como Arsenal y Bayern Múnich, según el mencionado comunicador.

Crystal Palace pierde a Marc Guéhi y a Oliver Glasner el mismo día

Así como informó que las negociaciones entre Manchester City y Crystal Palace por Marc Guéhi estaban avanzadas, Oliver Glasner también anunció que dejará su puesto de entrenador en junio, una vez termine la temporada. “Ya le informé al club hace meses que quería un nuevo reto”, informó en una rueda de prensa.

Así, las ‘Águilas’ se quedan sin dos referentes del primer equipo. Marc Guéhi y Oliver Glasner han sido parte fundamental para el crecimiento del club y, sobre todo, para el título de la FA Cup 2024-25.

Datos claves

Marc Guéhi ficha por el Manchester City por 20 millones de libras esterlinas.

ficha por el Manchester City por esterlinas. Antoine Semenyo costó 72 millones de euros al Manchester City este invierno.

costó al Manchester City este invierno. Liverpool, Arsenal y Bayern fueron los clubes rechazados por Marc Guéhi.

