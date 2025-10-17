Arne Slot reavivó la polémica con Alexis Mac Allister tras sus dichos sobre Liverpool: “Nunca es ideal”

Luego de lo que fue la aplastante goleada de la Selección Argentina sobre Puerto Rico, donde Alexis Mac Allister convirtió por duplicado, el mediocampista admitió que su temporada “no empezó de la mejor manera”. Y lógicamente, hizo mucho ruido dentro de Liverpool.

Al entrenador Arne Slot no le gustó para nada la declaración del campeón del mundo y bicampeón de América con el seleccionado argentino, por lo que en plena conferencia de prensa fue muy directo y no tuvo pelos en la lengua para responderle.

“No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador“, comenzó el neerlandés de 47 años que dirige a Liverpool desde la salida de Jürgen Klopp. Tras su dura frase, espera que el pampeano recupere su esplendor.

“Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”, destacó en la previa al clásico inglés, donde Liverpool tendrá que recibir a Manchester United, este domingo, por la fecha 8 de la Premier League.

Tras disparar contra Mac Allister, el entrenador con pasado en Feyenoord bajó la tensión y se focalizó en lo que será el cruce frente a los Red Devils: “Es el partido más visto del mundo, es muy especial ser parte de él. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que es un partido muy interesante, sobre todo porque es en Anfield. La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero la afición también nos ayudará”.

Las estadísticas de Alexis Mac Allister en la temporada 2025-2026

Desde que comenzó la actual temporada, Alexis Mac Allister afrontó un total de 463 minutos dentro del campo de juego. Los mismos se traducen en 9 partidos, por ahora no hizo goles y brindó una asistencia con la camiseta de Liverpool.

