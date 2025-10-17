Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liverpool

Arne Slot reavivó la polémica con Alexis Mac Allister tras sus dichos sobre Liverpool: “Nunca es ideal”

El entrenador de Liverpool se encargó de mantener viva la polémica tras los dichos del campeón del mundo durante la gira con la Selección Argentina.

Por Julián Mazzara

Arne Slot le da indicaciones a Alexis Mac Allister.
© Getty ImagesArne Slot le da indicaciones a Alexis Mac Allister.

Luego de lo que fue la aplastante goleada de la Selección Argentina sobre Puerto Rico, donde Alexis Mac Allister convirtió por duplicado, el mediocampista admitió que su temporada “no empezó de la mejor manera”. Y lógicamente, hizo mucho ruido dentro de Liverpool.

Al entrenador Arne Slot no le gustó para nada la declaración del campeón del mundo y bicampeón de América con el seleccionado argentino, por lo que en plena conferencia de prensa fue muy directo y no tuvo pelos en la lengua para responderle.

“No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador“, comenzó el neerlandés de 47 años que dirige a Liverpool desde la salida de Jürgen Klopp. Tras su dura frase, espera que el pampeano recupere su esplendor.

“Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”, destacó en la previa al clásico inglés, donde Liverpool tendrá que recibir a Manchester United, este domingo, por la fecha 8 de la Premier League.

Tras disparar contra Mac Allister, el entrenador con pasado en Feyenoord bajó la tensión y se focalizó en lo que será el cruce frente a los Red Devils: “Es el partido más visto del mundo, es muy especial ser parte de él. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que es un partido muy interesante, sobre todo porque es en Anfield. La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero la afición también nos ayudará”.

La era Arne Slot inició con derrota en Liverpool

Arne Slot, DT de Liverpool. (IMAGO)

Publicidad

Las estadísticas de Alexis Mac Allister en la temporada 2025-2026

Desde que comenzó la actual temporada, Alexis Mac Allister afrontó un total de 463 minutos dentro del campo de juego. Los mismos se traducen en 9 partidos, por ahora no hizo goles y brindó una asistencia con la camiseta de Liverpool.

Pronósticos Liverpool vs Manchester United: Anfield promete espectáculo y goles

ver también

Pronósticos Liverpool vs Manchester United: Anfield promete espectáculo y goles

Tabla de posiciones de la Premier League

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones
Champions League

Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones

Mientras Liverpool ganó la Premier League, este mensaje le mandó Jürgen Klopp a Arne Slot
Noticias de la Premier League 2025

Mientras Liverpool ganó la Premier League, este mensaje le mandó Jürgen Klopp a Arne Slot

La reacción de Alexis Mac Allister al ser reemplazado en Liverpool ante PSG
Champions League

La reacción de Alexis Mac Allister al ser reemplazado en Liverpool ante PSG

Los jugadores que hicieron cambiar el modus operandi a Scaloni a menos de ocho meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Los jugadores que hicieron cambiar el modus operandi a Scaloni a menos de ocho meses del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo