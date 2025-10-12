A pesar de la derrota 2-1 ante Chile en un amistoso, un aspecto del primer gol de Perú generó gran optimismo. El tanto de César Inga, un espectacular remate individual, fue la culminación de una elaborada jugada colectiva que ilusiona para el nuevo ciclo de la Blanquirroja.

El golazo de César Inga fue desde antes

El gol de Inga, que significó el 1-0 transitorio, se produjo tras una secuencia de 25 pases, un dato revelado por el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX que se viralizó rápidamente. Este número resalta un cambio en la intención táctica del equipo de Manuel Barreto y un positivo entendimiento en el manejo del balón.

César Inga marcó para la Selección Peruana contra Chile. (Foto: X).

Peralta contextualizó este dato en el proyecto deportivo de la selección, afirmando que, a pesar de los errores por corregir, “ese es el camino para volver a nuestras raíces futbolísticas”. Esta declaración subraya la importancia de priorizar el juego asociado y la elaboración desde el fondo, características distintivas del buen fútbol peruano.

Selección Peruana respetó su estilo

La jugada, que involucró a casi todos los jugadores de campo, demostró el potencial del futbolista peruano para asociarse y construir ataques de manera horizontal y vertical. El esfuerzo colectivo se reflejó en la confianza de Inga, quien recibió el balón, realizó una gambeta decisiva y ejecutó un potente remate cruzado para sellar el gol.

Este tipo de elaboraciones, que contrastan con el juego directo, son el principal rescate del compromiso contra Chile. Aunque el equipo chileno revirtió el marcador, la capacidad mostrada por Perú para hilvanar una jugada de tal magnitud con 25 toques es un signo esperanzador de una filosofía de juego más ambiciosa y técnica.

Confianza en el nuevo proyecto de Perú

La secuencia del gol de Inga, más allá del resultado final, representa un punto de partida sólido para el proceso. La cita de Gustavo Peralta resume el sentir de muchos: existe un camino trazado para que la Selección Peruana recupere el buen trato del balón y el juego colectivo, sentando las bases de una identidad futbolística renovada y alineada con lo mejor de su historia.