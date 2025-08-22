Alerta en la Selección Peruana: la primera gran baja de Óscar Ibáñez para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Si bien las chances de clasificación al Mundial 2026 son muy pocas, por no decir imposibles, la Selección Peruana se alista para cumplir de la mejor manera en los últimos partidos del actual proceso. Por ello es que se espera una convocatoria importante y con regresos muy esperados, aunque ahora mismo se ha podido conocer que Óscar Ibáñez no podrá contar con uno de sus principales cracks.

Así es. Estamos hablando de Paolo Guerrero, quien se mantiene en proceso de recuperación luego del desgarro sufrido con Alianza Lima en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El atacante nacional podría estar recuperado para inicios del mes de septiembre, pero claramente no tendrá el ritmo de competencia necesario que se exige para las Eliminatorias Sudamericanas.

En esta ocasión fue el mismo ‘Depredador‘ quien confirmó la noticia al incluso haber señalado que conversó personalmente con el profesor Óscar Ibáñez y así plantearle la premisa anteriormente expuesta. Es así que otros jugadores del medio local y del extranjero tendrán la oportunidad de ser convocados pensando en los partidos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

La confesión de Paolo Guerrero sobre su ausencia en la Selección Peruana

“Hablé con Óscar Ibáñez y no voy a estar en esta convocatoria. Lo más importante es recuperarme lo más pronto”; fue la más reciente declaración de Paolo Guerrero en conversación con los medios deportivos locales sobre su ausencia de la Selección Peruana de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

De esta manera, queda clarísimo que el ‘Depredador‘ prioriza su recuperación física antes que acelerar dicho proceso, el cual por cierto pudo haber tenido un mejor desenlace si es que no apuraba su regreso a las canchas como lo mencionó luego del Alianza Lima vs. U. Católica jugado en Matute. Ahora el ‘9’ no dirá presente en Videna y muchos se preguntan si esta situación será definitiva.

¿Será el final de Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que en el mes de septiembre se jugarán las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y que para la fecha FIFA de noviembre se tendría pensado convocar a nuevos y jóvenes valores para darle mayor énfasis al recambio generacional, Paolo Guerrero podría ya haber jugado su último partido con la Selección Peruana al tener 41 años de edad y claramente no tener mucho tiempo más de competencia internacional en estos escenarios.

¿Cuándo se dará a conocer la convocatoria oficial de la Selección Peruana?

De acuerdo a distintas informaciones en el ámbito deportivo local, se conoció que la convocatoria oficial de la Selección Peruana se dará a conocer el domingo 24 de agosto en horas de la noche, exactamente luego del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima que se disputará en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

