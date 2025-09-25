La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador para poder comenzar con un proyecto nuevo. Pero los nombres que van sonando, poco a poco van encontrando otros equipos más interesantes que la ‘Bicolor’. A pesar de esto, se ha conocido el perfil que tendría que tener el próximo entrenador para conseguir tener una carrera exitosa en el país.
Es importante mencionar que el próximo entrenador tendrá un reto bastante complicado. Estamos hablando de reconstruir un equipo con pocas piezas, pues en el país no hay grandes jugadores que hoy pasen por un buen momento. Esto no es nada fácil y para ello el entrenador que llegue a tomar las riendas del conjunto patrio tiene que tener un importante perfil para tener éxito.
¿Cuál es el perfil que tendrá el nuevo entrenador de la Selección Peruana?
Pues Jean Ferrari en estos momentos viene conversando con candidatos en Argentina, para buscar al próximo entrenador. Pero mediante el periodista Gustavo Peralta ya ha adelantado un poco de lo que tendrá este nuevo DT. No se sabe si ya conoce quién será el elegido o está dando a conocer lo que considera que es lo mejor para el país.
En este caso, el comunicador publicó en sus redes sociales: “Perú tendrá un técnico potenciador. Que con poco haga mucho”. Con esta información deja pensando quién será el indicado con este perfil. Por un lado, hay alguien que ya estuvo en el país que justamente tiene estas características y que consiguió triunfar.
Hablamos de Ricardo Gareca, el cual tuvo un paso por la Selección Peruana bastante exitoso. Fue alguien que potenció a los jugadores peruanos, que cuando se pensó que se tenía poco, sacó adelante el proyecto. Seguramente buscan a alguien con ideas parecidas, que sea algo más paternal y que haga ganar confianza a los mismos futbolistas.
Los dos entrenadores que no llegarán a la Selección Peruana
Por otro lado, se ha conocido que hay dos entrenadores que no serán parte de la Selección Peruana. El primero de ellos es Luiz Felipe Scolari, que en los últimos días se decía que era el DT que más gustaba en Videna para que tome las riendas del equipo. Pero se ha conocido que no lo están viendo, así que está totalmente descartado del puesto.
Lo mismo con el argentino, Fernando Batista, quien en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 tuvo las riendas de la Selección de Venezuela. Pese a que supo potenciar a este equipo, no lo están viendo como el reemplazo de Óscar Ibáñez para este nuevo equipo patrio.
