Se viene un nuevo Clásico del Pacífico, en esta oportunidad será un duelo de nuevas generaciones. Pues es importante precisar que tanto la Selección Peruana como la Chilena tendrán nuevos jugadores. Se viene un recambio para estos 2 países y por eso se está probando nueva gente. Esta es la razón por la que se verán caras nuevas.

A falta de solo un par de días para este emocionante encuentro, el cuadro local ha decidido sumar 2 nuevos jugadores. Y en este caso estamos hablando de mundialistas, pero no de la vieja guardia, sino más bien de la nueva era. Pues el cuadro chileno hace poco quedó eliminado de su Mundial Sub 20, es por eso que han pedido el refuerzo de un par de elementos para el juego con Perú.

El entrenador de Chile Sebastián Miranda tomó la decisión de incluir en la nómina final a los jugadores: Ian Garguez y Agustín Arce. Ambos estuvieron disputando con Chile la Copa del Mundo y tras quedar fuera contra México, han sido considerados. Hablamos de un lateral por la derecha y un mediocampista ofensivo que se suman al equipo.

Cambios en Chile (Foto: X).

También es importante precisar que el cuadro ‘mapocho’ está perdiendo a un jugador de último momento. Se trata de Iván Román, quien no podrá estar debido a una lesión en la muñeca, esto lo mantendrá fuera de las canchas en esta fecha doble de octubre.

¿Cuál será la posible formación de la Selección de Chile?

Hay que recordar que el entrenador que viene llevando a la Selección de Chile en esta oportunidad es Sebastián Miranda. No obstante, Nicolás Córdova en realidad es el encargado, pero debido a que estuvo en el Mundial Sub 20, el que tomaría las riendas en este partido sería Miranda.

Según lo que se ha conocido desde Chile, este sería el equipo que Miranda mandaría para enfrentar a la Selección Peruana, con un equipo pensado en un 4-4-2.

El once de la Selección de Chile:

Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Nicolás Díaz, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena.

Entrenamiento de Chile (Foto: Selección de Chile).

¿Cuándo jugarán Chile vs. Perú?

Por la fecha doble de octubre, la Selección de Chile recibirá la visita de la Selección Peruana en el país sureño. Este encuentro se disputará el próximo viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas de Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

