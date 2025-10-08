Nolberto Solano confesó por qué Alexander Robertson siempre prefirió a Australia antes que a Perú: “Piensa en su futuro”

La Selección Peruana alista una renovación de plantilla y se habla bastante de la posibilidad de encontrar jugadores con raíces incaicas que militen en el extranjero. Incluso, varios de ellos ni siquiera han estado en el país y se les tiene en cuenta para que en el caso de estar interesados se sumen a las planificaciones de la FPF. Uno de los nombres que en el último tiempo genera tendencia es Alexander Robertson, quien hoy pertenece a Australia.

El volante nacido en Escocia tiene sangre peruana gracias a su madre, aunque ahora optó por volver a vestir la camiseta de la Selección de Australia, a pesar de que desde Perú venía siendo muy observado y monitoreado. Quien tomó una radical postura o en todo caso emitió una opinión bastante drástica sobre las intenciones de Alexander Robertson fue Nolberto Solano, quien durante su estadía en Videna supo conversar con los familiares.

En una reciente entrevista con el comunicador deportivo Eddie Fleischman, el actual entrenador de la Selección Sub-23 de Pakistán contó algunos detalles de la charla que tuvo con el padre de un Alexander Robertson que claramente tiene otras intenciones totalmente alejadas de la Selección Peruana. Sin ánimos de darle más esperanza a la gente que hoy en día trabaja en Videna, ‘Ñol’ confesó que la prioridad del volante nunca fue venir a Perú.

Los detalles sobre la verdadera elección de Alexander Robertson

“Yo tuve la oportunidad de conversar con Robertson. Hablé con él hace cuatro o cinco años, hablé con su papá que fue exjugador. Él ha nacido en Inglaterra, la mamá es peruana, el papá australiano. Entonces, el chico tenía cuatro opciones: Inglaterra, Escocia, Australia y después nos puso a nosotros como último caso”; comentó en primera instancia Nolberto Solano en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman.

En esta misma línea, se pudo conocer finalmente que el volante internacional piensa que jugando en los ‘Socceroos’ contará con chances más reales de competir en Mundiales a diferencia de lo que le podría esperar vistiendo la camiseta de Perú. “El chico era un juvenil del Manchester City y Perú nunca fue prioridad. Se ha ido para Australia porque piensa en su futuro, va a jugar Copa del Mundo muy seguido”.

Lo que Nolberto Solano le depara a la Selección Peruana

Nolberto Solano hizo énfasis que los mejores jugadores deberían ser convocados a la Selección Peruana y no realizar sondeos que puedan afectar el prestigio del equipo, sobre todo cuando claramente las opciones son totalmente contadas. “En la selección no nos sobra nada. Hay que traer a los que están en su mejor momento. A la Selección no se va a experimentar, ni a ver qué pasa. Tiene que haber una buena competencia. La selección es un premio, no para hacer una academia de fútbol”; finalizó el popular ‘Nobby‘.

