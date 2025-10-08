Las 2 importantes bajas que tendrá Chile para enfrentar a la Selección Peruana

Se viene un importante partido tanto para Perú como para Chile, si bien no hay nada en juego en este momento, es el comienzo de una nueva era para ambas escuadras. Dejando de lado las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, se viene una etapa completamente nueva para ambos países con un cambio generacional que es prácticamente una obligación.

Por parte de la Selección Peruana tendrá muchas caras nuevas, jugadores que por primera vez han sido considerados en el plantel principal. Mientras otros con poco protagónico, ahora son llamados a ser los que tomen las riendas de este equipo que comanda Manuel Barreto a la espera de un nuevo DT que debería llegar pronto.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana (FPF).

Exactamente la Selección de Chile está pasando por la misma situación, incluso tienen a su Jefe de Menores dirigiendo al equipo principal tal como Perú. Nicolás Córdova que fue eliminado del Mundial Sub 20 ahora dirigirá al primer equipo este viernes. Eso sí, no contará con 2 importantes jugadores que serán baja para este clásico.

¿Quiénes serán baja en Chile?

Se ha podido conocer que el joven de 19 años de edad, Iván Román no podrá estar disponible en el choque contra Perú. Todo indica que se trata de una lesión en la muñeca que le impedirá poder ser parte de este encuentro. El central del Atlético Mineiro es de los nuevos en este equipo sureño, tan solo tiene 1 juego con la ‘Roja’.

“Iván Román no va a ser parte de este compromiso ya que tiene una lesión importante en la muñeca, por esa razón se va a perder este compromiso”, se pudo conocer por medio de ESPN.

Otro de los que está en duda es Lucas Assadi, el futbolista de la Universidad de Chile no se encuentra al 100%. Se ha conocido que este miércoles sufrió un cuadro febril que lo ha alejado de las canchas. Si bien ha pasado los respectivos exámenes médicos, su presencia está en duda y probablemente lo esperen hasta último minuto para saber si podrán contar con él.

¿Cuándo se jugará el Chile vs. Perú?

Por un amistoso por la fecha FIFA del mes de octubre, la Selección de Chile se enfrentará a la Selección Peruana en el país sureño. Este encuentro está pactado para el próximo viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas de Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

