Confirmado: Agustín Lozano será reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Mientras la Liga 1 2025 se sigue jugando y genera interés en todos los hinchas, una noticia que llega desde Videna sorprende en todo el territorio nacional. Agustín Lozano será reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y gozará de una nueva etapa que en esta oportunidad durará hasta el año 2030 debido a un motivo muy singular.

“Nuevo período de Agustín Lozano y su Junta Directiva en la FPF será hasta el 2030. Un año más de lo inicialmente establecido. El argumento presentado a asambleístas, es qué decisión se basa en que las elecciones sean ahora cada ciclo mundialista. Mañana se oficializa”; fue la revelación que compartió el comunicador Kevin Pacheco a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @kevin23pacheco

Si bien en las próximas horas se realizará el anuncio oficial en los canales de la Federación Peruana de Fútbol, queda claro que es una determinación que se definió hace algunos días tras realizarse la votación interna entre los distintos asambleístas que confían en el trabajo y sobre todo en las nuevas gestiones que pueda implementar Agustín Lozano en beneficio del balompié nacional.

Las reacciones tras la inminente reelección de Agustín Lozano en la FPF

“Que Agustín Lozano siga al mando de la FPF solo confirma que el fútbol peruano seguirá agonizando hasta el 2030, cuando termine su mandato. Mientras tanto, seguirá haciendo sus grandes negocios y consolidando su propio equipo de poder”; comentó el periodista deportivo Franz Tamayo en una evidente señal de total desacuerdo y lamento por una decisión que está a punto a oficializarse.

Fuente: @franztamayo29

Quien también generó tendencia con su reacción fue el reconocido comunicador Alan Diez al tener un comentario muy corto, pero que a la vez es muy explícito reflejando el sentir de muchos personajes ligados al fútbol peruano. “Seguiremos jodidos”; comentó en sus redes sociales y con lo cual no se trataría de una buena noticia el hecho de que Agustín Lozano se mantenga como la cabeza en la FPF.

Fuente: @ADiezGol

Los hinchas del balompié nacional tampoco se quedan atrás y no tienen ningún tipo de confianza en que realmente Agustín Lozano pueda realizar una buena gestión al mando de la Federación Peruana de Fútbol. Se habla bastante de intereses propios de quienes toman la decisión en las votaciones de Videna, por lo que ahora solamente queda estar al pendiente del anuncio en sociedad.

El día que Agustín Lozano aseguró que no pensaba en la reelección de la FPF

En junio de este año 2025, en una entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘, Agustín Lozano fue consultado sobre las aspiraciones que tenía en ese momento de ser reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. La respuesta fue totalmente negativa y ahora sorprende en demasía cómo ha cambiado el panorama cuando un nuevo periodo suyo está a nada de empezar.

“En este momento no porque tengo otras prioridades. En este momento ni siquiera he pensado en la reelección. En este momento estoy pensando en la elección de la liga profesional. En agosto son las elecciones para elegir el directorio que va a dirigir al fútbol en los cinco próximos años. No estoy pensando en eso, no estoy abocado en eso. Tengo otras prioridades”; enfatizó.

¿Quiénes conforman la Junta Directiva en la reelección de Agustín Lozano en la FPF?

Primer Vicepresidente: Lander Aleman | Alianza Atlético de Sullana

Segundo Vicepresidente: Luis Duarte | Departamental Áncash

Miembro: Claudio Limaylla | ADT de Tarma

Miembro: Osías Ramírez | UTC de Cajamarca

Miembro: Freddy Ames | Deportivo Coopsol

Miembro: Gabriela Moreno | Árbitros

Miembro: Raúl Lozano | Carlos A. Mannucci

Miembro: Juan Andrés Ricketts | Asociación de Futbolista

Miembro: Farid Awad | Pirata FC

Miembro: Franklin Chuquizuta | Departamental Amazonas

