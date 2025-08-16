El fuerte pedido de Rusia a la Selección Peruana que complica convocatorias de Alessandro Burlamaqui y Felipe Chávez

La Selección Peruana se alista para una nueva etapa. Si bien aún quedan dos partidos en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ya se confirmaron los próximos amistosos internacionales que se jugarán frente a Chile y Rusia. Dicho esto, desde la directiva europea tienen una petición que complicaría las convocatorias de Alessandro Burlamaqui y Felipe Chávez.

Publicidad

Publicidad

¿En qué se basa esta situación? En principio, distintas informaciones en el ámbito deportivo nacional indican que los duelos amistosos en mención serían ideales para darle frescura a la Selección Peruana en cuanto a los jugadores convocados y así empezar con más énfasis el recambio generacional, por lo que jóvenes talentos empezarían a sumarse en las planificaciones estelares de Videna.

Por ello es que nombres como los de Alessandro Burlamaqui y Felipe Chávez, de mantener el buen nivel que hoy muestran en Alianza Lima y Bayern Múnich, respectivamente, podrían sumarse a la fecha FIFA del mes de noviembre. Lo complicado sería tener en cuenta los requerimientos del presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia) respecto a los jugadores que vayan a viajar.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el llamativo pedido de la Unión de Fútbol de Rusia hacia la Bicolor?

“Cuando enfrentemos a Chile y Perú sabremos en qué piso estamos como equipos. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal, es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre”; enfatizó Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la Unión de Fútbol de Rusia, en una reciente conversación con el medio deportivo ‘Metaratings‘ en clara señal de sus aspiraciones para noviembre.

Ahora, queriendo bajarle un cambio a su llamativa petición, terminó diciendo lo siguiente: “Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país”.

¿Cuál es el presente de Alessandro Burlamaqui y Felipe Chávez?

Alessandro Burlamaqui viene siendo titular en Alianza Lima y cuenta con la total confianza del profesor Néstor Gorosito, quien incluso recientemente confesó que ve al volante jugando en la Selección Peruana durante los próximos 10 años. Por su parte, Felipe Chávez ya debutó con el primer equipo de Bayern Múnich en un amistoso frente a Grasshopper y a la vez está compitiendo en el equipo de reservas que juega en la Regionalliga, cuarta división de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

Fechas y horarios de los amistosos de Perú en noviembre

La Selección Peruana enfrentará a Chile y Rusia en el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre. Primero se jugará ante el equipo local y será el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena en San Petersburgo y luego se disputará el ‘Clásico del Pacífico’ el martes 18 de noviembre en el Estadio Fischt de Sochi. En cuanto a los horarios, todavía están por confirmarse y próximamente se harán oficiales a través de los canales digitales de la Federación Peruana de Fútbol.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Bicolor

ver también La verdad de André Carrillo sobre Alex Valera: así fue la pelea en la Selección Peruana