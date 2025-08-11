Confirmado el amistoso con Rusia: ¿FIFA podría castigar a Perú por jugar frente a un país suspendido?

La confirmación del partido amistoso entre la Selección Peruana y la Selección Rusa, programado para la fecha FIFA de noviembre, ha generado un intenso debate y diversas reacciones entre los aficionados peruanos. La controversia se centra principalmente en dos puntos clave: el temor a posibles sanciones por parte de la FIFA y el cuestionamiento ético de enfrentar a un país que ha sido excluido de competiciones oficiales a nivel internacional. A continuación, se profundiza en estos aspectos, buscando aclarar las dudas y preocupaciones de la opinión pública.

¿Selección Peruana puede ser castigada por FIFA?

Una de las principales inquietudes de los hinchas es si la Federación Peruana de Fútbol o la Selección Peruana como tal, podrían ser objeto de sanciones por parte de la FIFA debido a este encuentro. La respuesta es categóricamente no. La FIFA y la UEFA, en 2022, impusieron una suspensión a Rusia, excluyéndola de competiciones oficiales de gran envergadura, como las eliminatorias para la Copa del Mundo y la Eurocopa, así como de torneos de clubes como la Champions League. Sin embargo, esta exclusión no se extiende a los partidos amistosos.

Es fundamental entender la diferencia entre competiciones oficiales y encuentros de preparación. Las selecciones rusas, incluida la mayor, tienen la libertad de disputar partidos amistosos contra equipos de otras confederaciones sin que esto constituya una violación de las normativas de la FIFA. La naturaleza de los partidos amistosos radica en su carácter no competitivo y su propósito de preparación, lo que los exime de las restricciones aplicadas a los torneos oficiales.

Selección Peruana sin problema alguno

Las sanciones que la FIFA suele aplicar a las federaciones están relacionadas con infracciones graves que afectan la integridad del fútbol. Estas incluyen, pero no se limitan a, problemas de gobernanza (como la injerencia gubernamental en asuntos deportivos), casos de corrupción o la alineación indebida de jugadores en partidos oficiales. La programación de un partido amistoso con una selección que está suspendida de torneos oficiales, como es el caso de Rusia, no encaja dentro de las categorías de infracciones que la FIFA penaliza. Por lo tanto, desde un punto de vista reglamentario, la FPF no está incurriendo en ninguna falta que justifique una sanción.

Selección Peruana en un partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Por otro lado, hay quienes defienden la realización del partido amistoso. Sostienen que el deporte, en su esencia, es un puente que une culturas y no debe ser utilizado como una herramienta política. Argumentan que la FPF, al organizar este encuentro, se atiene estrictamente a las normativas de la FIFA y no está obligada a tomar una posición política. Además, resaltan los beneficios deportivos de enfrentar a un rival como Rusia, que, a pesar de las sanciones, sigue siendo una selección competitiva y un buen examen para la Selección Peruana en su preparación para futuras competiciones.

Amistoso contra Rusia sin ningún peligro

La Selección Peruana busca aprovechar cada fecha FIFA para consolidar su juego, probar nuevos talentos y ajustar estrategias bajo la dirección técnica. Un amistoso contra un equipo europeo, independientemente de su situación en torneos oficiales, ofrece una valiosa oportunidad para medir el nivel del equipo y preparar a los jugadores para los desafíos de las eliminatorias sudamericanas. Solo queda esperar la fecha establecida y dar lo mejor que tenemos.

