¿Por culpa de Manuel Barreto? Las reacciones de los hinchas tras el debut de Felipe Chávez en el Chile vs. Perú: “No se la pasan”

La Selección Peruana perdió 2-1 frente a la Selección Chilena en su visita a la ciudad de Santiago. Un autogol en la última jugada del encuentro nos dejó con las manos vacías, aunque se pudieron probar algunos rostros nuevos en el equipo. Este es el caso de un Felipe Chávez que ingresó a los 78 minutos de juego y que lamentablemente pasó desapercibido por distintas circunstancias que a continuación empezaremos a descifrar.

Fuente: @crischasqui

Si bien tan solo tuvo un promedio de 15 minutos para demostrar su categoría y calidad, lo concreto es que Felipe Chávez casi ni tocó la pelota y prácticamente no tuvo chances de evidenciar el buen momento que viene atravesando con camiseta de Bayern Múnich. De forma muy curiosa y particular, los comentarios de los hinchas de la Selección Peruana dejan entrever que los compañeros no quisieron pasarle el balón cuando habían claras chances de hacerlo.

A través de diversos comentarios en redes sociales, el nombre de Felipe Chávez se ha convertido en tendencia nacional por esta situación. Es más, se habla de que en una jugada específica fue Álex Valera quien no dudó en realizar un importante recorrido para no cederle el balón al volante nacido en Alemania. Finalmente, son cuestiones interpretativas que ahora mismo generan reacciones y que de todas maneras demuestran las sensaciones de los aficionados.

Fuente: ‘X’

¿Qué dicen exactamente los hinchas tras el debut de Felipe Chávez en el Chile vs. Perú?

“Nadie se la pasa a Felipe Chávez. Así no se puede”, “Con el corazón espero que Felipe Chávez se vaya a jugar por Alemania, no merece llevar la desgracia de jugar en la Selección Peruana”, “Dudo que Felipe Chávez regrese. Nunca se la dieron cuando era opción clara de pase” y “Señor Felipe Chávez, agarre sus cosas y váyase. El negraje de esta selección no merece a tipos honestos como usted”; fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la Selección Peruana.

Y es que tras el debut de Felipe Chávez en el más reciente encuentro amistoso entre Chile vs. Perú disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, se puede apreciar que la premisa mayor de los minutos que pudo disputar es que no tocó el balón porque sus compañeros simplemente no se la dieron cuando pudieron hacerlo. Veremos qué tanto pueden afectar estos comentarios o no en la interna de la Blanquirroja ahora que cada uno de los jugadores volverán a sus clubes.

No es la primera vez que ‘no le pasan el balón’ a un jugador nuevo de la Selección Peruana

Así como ahora el nombre de Felipe Chávez genera tendencia por presuntamente ser rechazado por sus compañeros de la Selección Peruana en el más reciente amistoso internacional frente a la Selección Chilena, en el pasado reciente también se tuvieron algunos rumores o en todo caso comentarios de la misma situación. Jugadores como Cristian Benavente, Gianluca Lapadula y Oliver Sonne son testigos de que tampoco ‘les pasaban el balón’. Finalmente, el tiempo y las evidencias de juego terminaron invalidando dichas hipótesis.

