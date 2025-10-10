La Selección Peruana no tuvo su mejor debut en la nueva etapa con Manuel Barreto, el cuadro nacional terminó perdiendo frente a Chile. Dura derrota que llega en la última jugada del partido, lo que deja una sensación todavía más difícil de asimilar. Pero las críticas se las terminó llevando un jugador en particular que la hinchada ya no soporta más.

Lo que pudo ser una oportunidad de oro, terminó siendo un desperdicio total para Luis Ramos. El delantero de América de Cali no terminó de adaptarse al sistema del técnico nacional. A lo largo del partido se le vio bastante perdido en su posición, incluso no logró ser un referente en el área como otros jugadores que tuvieron mejor presencia en ataque.

A lo largo de los 68 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, Ramos no logró hacer ni un solo tiro a portería. En total fueron 2 los remates que hizo sin generar ningún impacto peligroso en el arco rival. Su asociación fue bastante baja y por ello hablamos de solo 11 pases de los cuales 7 fueron efectivos. Por último, algo que debe mejorar mucho es el juego aéreo, de 3 oportunidades no ganó ninguna.

Las duras críticas de los hinchas a Luis Ramos

Luis Ramos tiene un objetivo que es ser el goleador de Perú, su posición así lo demanda al ser el 9 del equipo. Pero no está siendo efectivo a la hora de jugar y asociarse, lo cual no le permite ser alguien que aporte al equipo. Esto ha hecho que el hincha se sienta bastante molesto con respecto a su ingreso en el partido.

Su falta de asociación hace que muchos consideren que es como jugar con uno menos. Lo que dice mucho de su juego, que no termina siendo el mejor en estos momentos. Por lo que se espera que pueda llegar a mejorar más adelante, ya que ante la falta de delanteros, él es uno de los que se pide como opción para jugar en ataque.

Alex Valera sigue por encima de Luis Ramos

Con este encuentro, Alex Valera sigue por encima de Luis Ramos en la búsqueda del nuevo delantero de la Selección Peruana. Pero eso sí, ninguno llega a la altura de Paolo Guerrero, por lo que las críticas terminan siendo más fuertes por la comparación del delantero que se tuvo hasta hace poco.

Así que en este caso, Valera por ahora está yendo por el camino para ser el titular en el puesto de delantero. No obstante, su estilo deberá mejorar para ser un jugador que pueda superar a defensas de mayor nivel, pues es algo que le está costando, así como poder ser un jugador con mayor asociación.

