Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

El delantero que iba a reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana: sufrió una situación impensada

Muchos pensaban que este futbolista podría reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana. Lastimosamente, no podremos darnos ese lujo.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Este delantero no podrá reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana.
© GettyEste delantero no podrá reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana.

La Selección Peruana recibió una noticia desalentadora hace muy poco. Víctor Guzmán, el prometedor delantero del Sporting de Lisboa, ha quedado marginado de la próxima fecha eliminatoria debido a una lesión. Este contratiempo no solo frena el debut del joven talento con La Blanquirroja, sino que también representa un revés significativo para los planes del cuerpo técnico, que veía en Guzmán al sucesor ideal de una leyenda como Paolo Guerrero. La confirmación, llega desde la propia Federación Peruana de Fútbol.

Publicidad
Los dos futbolistas que sorprendieron a Óscar Ibáñez y podrían meterse a la nueva Selección Peruana

ver también

Los dos futbolistas que sorprendieron a Óscar Ibáñez y podrían meterse a la nueva Selección Peruana

Selección Peruana perdió a joven promesa

Gustavo Peralta, reconocido periodista cercano a la información de al ente rector nacional, fue el encargado de confirmar la lamentable noticia. Según sus declaraciones, la FPF había enviado el 15 de agosto una carta formal de convocatoria al Sporting de Lisboa, club en el que Guzmán viene destacando con su velocidad, potencia y agudo olfato goleador. Sin embargo, la respuesta del club portugués fue contundente.

Guzmán no podía ser liberado debido a una lesión, cuya naturaleza y gravedad no han sido detalladas públicamente, pero que evidentemente lo inhabilita para la alta competencia. Un vacío en la delantera, la ausencia de Víctor Guzmán se siente especialmente en un momento crucial para la Selección Nacional. Con Paolo Guerrero, a sus 41 años, transitando los últimos tramos de su brillante carrera, la FPF ha estado en una búsqueda intensiva de un delantero joven que pueda asumir el liderazgo del ataque en el futuro.

Tweet placeholder
Publicidad

En un futuro será convocado seguramente

Guzmán, con su proyección internacional y sus cualidades futbolísticas, encajaba perfectamente en ese perfil. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su potente remate y su instinto goleador lo convertían en la esperanza más tangible para una transición exitosa en la delantera peruana. La esperanza de un futuro prometedor, a pesar de la frustración que genera esta situación, el interés explícito de la FPF en Víctor Guzmán es, en sí mismo, una señal positiva. Demuestra que el talento del joven delantero no pasa desapercibido y que se le considera una pieza clave para el futuro del fútbol peruano.

Víctor Guzmán en las categorías inferiores de la Selección Peruana. (Foto: X).

Víctor Guzmán en las categorías inferiores de la Selección Peruana. (Foto: X).

Se espera que la lesión de Guzmán no sea de larga duración y que su recuperación sea rápida y completa. Los ojos de la afición y del comando técnico estarán puestos en su evolución, con la esperanza de verlo pronto vistiendo la camiseta de la Selección Peruana y liderando el ataque en futuras convocatorias, confirmando así su prometedora proyección internacional. La carrera de Guzmán apenas comienza, y aunque este sea un bache en el camino, su potencial sigue intacto y su regreso será esperado con ansias.

Publicidad
Paolo Guerrero realiza una acción radical después de estar tanto tiempo lesionado: sorprende a la Selección Peruana y Alianza Lima

ver también

Paolo Guerrero realiza una acción radical después de estar tanto tiempo lesionado: sorprende a la Selección Peruana y Alianza Lima

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Víctor Guzmán tiene nuevo referente en Sporting CP tras salida de Gyokeres: el goleador colombiano que podría cambiar su destino
Peruanos en el exterior

Víctor Guzmán tiene nuevo referente en Sporting CP tras salida de Gyokeres: el goleador colombiano que podría cambiar su destino

El monto que Lisboa pagó a Alianza por el fichaje de Guzmán
Alianza Lima

El monto que Lisboa pagó a Alianza por el fichaje de Guzmán

Alianza Lima confirma la salida de sus dos primeros jugadores para el Torneo Clausura
Alianza Lima

Alianza Lima confirma la salida de sus dos primeros jugadores para el Torneo Clausura

De humillar a Universitario y esperar por River en Libertadores a ser el nuevo 9 de la Selección Argentina
Copa Libertadores

De humillar a Universitario y esperar por River en Libertadores a ser el nuevo 9 de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo