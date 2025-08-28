El delantero que iba a reemplazar a Paolo Guerrero en la Selección Peruana: sufrió una situación impensada

La Selección Peruana recibió una noticia desalentadora hace muy poco. Víctor Guzmán, el prometedor delantero del Sporting de Lisboa, ha quedado marginado de la próxima fecha eliminatoria debido a una lesión. Este contratiempo no solo frena el debut del joven talento con La Blanquirroja, sino que también representa un revés significativo para los planes del cuerpo técnico, que veía en Guzmán al sucesor ideal de una leyenda como Paolo Guerrero. La confirmación, llega desde la propia Federación Peruana de Fútbol.

Selección Peruana perdió a joven promesa

Gustavo Peralta, reconocido periodista cercano a la información de al ente rector nacional, fue el encargado de confirmar la lamentable noticia. Según sus declaraciones, la FPF había enviado el 15 de agosto una carta formal de convocatoria al Sporting de Lisboa, club en el que Guzmán viene destacando con su velocidad, potencia y agudo olfato goleador. Sin embargo, la respuesta del club portugués fue contundente.

Guzmán no podía ser liberado debido a una lesión, cuya naturaleza y gravedad no han sido detalladas públicamente, pero que evidentemente lo inhabilita para la alta competencia. Un vacío en la delantera, la ausencia de Víctor Guzmán se siente especialmente en un momento crucial para la Selección Nacional. Con Paolo Guerrero, a sus 41 años, transitando los últimos tramos de su brillante carrera, la FPF ha estado en una búsqueda intensiva de un delantero joven que pueda asumir el liderazgo del ataque en el futuro.

En un futuro será convocado seguramente

Guzmán, con su proyección internacional y sus cualidades futbolísticas, encajaba perfectamente en ese perfil. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su potente remate y su instinto goleador lo convertían en la esperanza más tangible para una transición exitosa en la delantera peruana. La esperanza de un futuro prometedor, a pesar de la frustración que genera esta situación, el interés explícito de la FPF en Víctor Guzmán es, en sí mismo, una señal positiva. Demuestra que el talento del joven delantero no pasa desapercibido y que se le considera una pieza clave para el futuro del fútbol peruano.

Víctor Guzmán en las categorías inferiores de la Selección Peruana. (Foto: X).

Se espera que la lesión de Guzmán no sea de larga duración y que su recuperación sea rápida y completa. Los ojos de la afición y del comando técnico estarán puestos en su evolución, con la esperanza de verlo pronto vistiendo la camiseta de la Selección Peruana y liderando el ataque en futuras convocatorias, confirmando así su prometedora proyección internacional. La carrera de Guzmán apenas comienza, y aunque este sea un bache en el camino, su potencial sigue intacto y su regreso será esperado con ansias.

