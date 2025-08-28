¿No llega al Uruguay vs. Perú? La noticia de Kevin Quevedo que genera preocupación en los planes de Óscar Ibáñez

La Selección Peruana se sigue alistado para enfrentar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien no habían muchas novedades al respecto, esta mañana se pudo conocer que Kevin Quevedo asistió a una clínica local para realizarse una resonancia magnética para determinar o en todo caso descartar alguna lesión de por medio que pueda perjudicarlo.

Esta noticia genera tendencia en el medio local ante la posibilidad de que una de las figuras de Alianza Lima no pueda viajar a la ciudad de Montevideo para enfrentar a Uruguay la próxima semana. Claramente, una situación como tal podría ocasionar cierto nivel de preocupación en las planificaciones de un Óscar Ibáñez que tiene la total convicción de seguir luchando por un cupo mundialista.

Ahora, también se ha podido conocer que el caso de Kevin Quevedo no se trataría de algo grave ni nada por el estilo. Según el periodista Gustavo Peralta, todo estaría bien con el extremo nacional. Quizá estamos frente a un escenario de prevención y mientras el delantero se mantendrá entrenando en las instalaciones de Videna junto a los demás convocados de la Selección Peruana.

¿Kevin Quevedo puede ser titular en la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que lo de hoy solo habría sido un tema de precaución para descartar cualquier daño físico y que Kevin Quevedo estaría totalmente a disposición del comando técnico de la Selección Peruana, no habría duda de que tiene enormes chances de ser titular en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando se tenga que visitar a Uruguay en Montevideo y recibir a Paraguay en Lima.

Siendo uno de los baluartes más importantes de Alianza Lima durante la presente temporada 2025, tanto a nivel de Liga 1 y como en la Copa Sudamericana, no hay duda alguna de que el popular ‘Kevedinho’ podría sumarse como uno de los extremos en la ofensiva de la Bicolor. Jugando por derecha o por izquierda, el atacante cumpliría de gran manera y no sería su primera vez como titular.

Fuente: La Bicolor

El tridente ofensivo que armaría Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

Ahora que la Selección Peruana empieza a renovarse en la más reciente convocatoria de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay, el tridente ofensivo que podría utilizar el profesor Óscar Ibáñez sería totalmente distinto a lo que normalmente conocemos. En principio, el ataque nacional sería integrado por Joao Grimaldo, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Otra de las opciones en ataque sería Kenji Cabrera, actual extremo del Vancouver Whitecaps de la MLS de los Estados Unidos. Entre las demás alternativas están Andy Polo y José Rivera de Universitario de Deportes, así que veremos finalmente cuál es la decisión que toma el comando técnico del equipo de todos que se alista para disputar la última fecha doble del actual proceso mundialista.

