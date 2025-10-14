Se sobraron: Perú hizo de menos a 2 rivales en la fecha FIFA de octubre

La Selección Peruana no está en su mejor momento debido al cambio generacional que está buscando construir. Pero se ha conocido que a pesar de esta situación, decidieron rechazar a 2 selecciones que estaban interesadas en jugar. Desaprovechando una gran oportunidad para poder disputar 2 juegos en esta fecha doble y no solo 1.

A diferencia de las demás selecciones sudamericanas, en Perú se tomó la decisión de tan solo jugar un partido amistoso. Se enfrentaron a Chile con el que terminaron perdiendo por 2-1 y de ahí los jugadores regresaron a sus respectivos clubes. Perdiendo una oportunidad de seguir probando jugadores, lo cual es algo que no se entiende. No obstante, se conoció lo que habría decidido Jean Ferrari junto a Manuel Barreto que sorprenderá a más de uno.

¿A qué selecciones rechazó la Selección Peruana?

En el programa Hablemos de Max se conoció mediante Gustavo Peralta que la Selección Peruana hizo de menos a República Dominicana y Puerto Rico, no quisieron jugar con estos países a pesar que estaban dispuestos a enfrentar a la ‘Bicolor’. El argumento que se dio es debido al nivel, consideran que el Perú está por encima y que le van a ganar fácil, por eso no querían jugar contra ellos.

Ante República Dominicana ya se jugó hace poco en la era de Jorge Fossati. En aquella oportunidad en el Estadio Monumental de Ate se terminó ganando el encuentro por 4-1. Ese juego tuvo a los mejores jugadores nacionales del momento, por lo que se logró una importante victoria.

No obstante, luego el equipo no logró mejorar con el ‘Nono’, terminando en graves problemas para enfrentar a sus rivales de turno. En la Copa América terminaron eliminados en el segundo partido y en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 dejaron el camino liberado para no ir a esta competencia de tan malos resultados.

¿Cuáles serán los siguientes partidos de la Selección Peruana?

En el mes de noviembre se viene una nueva fecha doble en la que ahora sí el equipo nacional jugará contra 2 rivales. El primero será frente a Rusia el día miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, con respecto al horario todavía no se ha hecho público.

Por otro lado, el segundo encuentro también será en Rusia, solo que esta vez contra Chile nuevamente en una revancha de lo que ocurrió en el duelo en octubre. Este encuentro se desarrollará en el Fisht Stadium el próximo martes 18 de noviembre.

