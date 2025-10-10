Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

El emotivo mensaje de Universitario tras el debut goleador de César Inga en la Selección Peruana

La participación de César Inga con Perú fue espectacular. Marcó un golazo y desde Universitario de Deportes, celebraron a más no poder esto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

El emotivo mensaje de Universitario para César Inga por su gol.
© XEl emotivo mensaje de Universitario para César Inga por su gol.

El golazo de César Inga en el amistoso entre Perú y Chile no solo deslumbró a los aficionados, sino que también generó una emotiva reacción por parte de Universitario de Deportes, su club. El lateral, en su debut goleador con la selección absoluta, anotó un potente remate a la escuadra, poniendo el 1-0 parcial y desatando una ola de entusiasmo.

Publicidad

Universitario felicita a César Inga por su golazo

Inga, un lateral zurdo de perfil diestro que milita en el equipo crema, marcó en el minuto 40 tras una destacada jugada individual, con un disparo que muchos compararon con la potencia de cualquier crack internacional. Este gol representa la culminación de una trayectoria de esfuerzo, que comenzó en la Copa Perú y lo llevó hasta la élite del fútbol.

César Inga y su tremendo gol con Perú. Felicitado por Universitario. (Foto: X).

César Inga y su tremendo gol con Perú. Felicitado por Universitario. (Foto: X).

La emotiva historia se completó cuando Universitario de Deportes, el club al que Inga llegó recientemente y del que es hincha confeso desde niño, lo felicitó a través de sus redes sociales. La cuenta oficial del equipo tuiteó: “Felicitamos a nuestro futbolista César Inga por marcar su primer gol con la Selección Peruana”.

Publicidad

César Inga la figura de la Selección Peruana

Este mensaje tuvo un profundo significado para César Inga, quien ya consideraba su llegada a la ‘U’ un “sueño de niño cumplido”. La felicitación de la institución de sus amores, en el momento de su consagración internacional con la Bicolor, validó su esfuerzo y unió sus dos grandes pasiones futbolísticas: su club y su país.

Los aficionados de Universitario amplificaron el sentimiento en redes, destacando la conexión emocional. Muchos vieron en el triunfo del “hincha” Inga con la camiseta nacional y el reconocimiento de la “familia crema” un testimonio del valor de la perseverancia y la realización de los sueños. Su historia se convirtió en un símbolo de la cantera peruana y la superación personal.

Publicidad

Universitario sigue de cerca a César Inga

Podemos dar como algo cierto, aunque el gol de César Inga fue el titular de la noche, el mensaje de Universitario de Deportes fue el corazón de la noticia. El club crema no solo celebró un logro deportivo, sino que validó un sueño que comenzó en las divisiones menores y culminó, con un derechazo espectacular, bajo los colores de su selección.

Además de Universitario y Alianza Lima, las ligas de Sudamérica que siguen el fichaje de Luis Ramos: “Aún no se ha decidido”

ver también

Además de Universitario y Alianza Lima, las ligas de Sudamérica que siguen el fichaje de Luis Ramos: “Aún no se ha decidido”

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
La polémica decisión de Chile en contra de los hinchas peruanos, a minutos del Clásico
Selección Peruana

La polémica decisión de Chile en contra de los hinchas peruanos, a minutos del Clásico

¿Por qué no juegan hoy, Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula en Chile vs. Perú?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan hoy, Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula en Chile vs. Perú?

Quién es el árbitro del Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico de octubre 2025
Futbol Internacional

Quién es el árbitro del Chile vs. Perú, Clásico del Pacífico de octubre 2025

¿Por culpa de Barreto? Las reacciones del hincha tras el debut de Felipe Chávez en Santiago
Selección Peruana

¿Por culpa de Barreto? Las reacciones del hincha tras el debut de Felipe Chávez en Santiago

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo