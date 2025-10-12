Siendo figura en Universitario, el histórico de Alianza Lima que respaldó a Jairo Concha con la ’10’ de Perú: “Es un jugador que asume”

Ya pasaron un par de días desde que la Selección Peruana cayó 2-1 ante la Selección Chilena en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Así como hay cuestiones positivas que rescatar y aspectos negativos que claramente se deben corregir, se dieron momentos de crítica hacia varios de los jugadores. Uno de los que fue tendencia es Jairo Concha, sobre todo por haber llevado la camiseta número ’10’ en el equipo de todos.

Por más que haya sido un amistoso, no perdamos de vista que siempre la ’10’ tiene un peso específico desde cualquier lugar de análisis. A pesar de que Jairo Concha no tuvo un mal partido, sabemos que es una de las grandes figuras de Universitario de Deportes y a raíz de ello es que un verdadero histórico de Alianza Lima salió a respaldarlo sin ningún inconveniente. Hablamos de Henry Quinteros, quien incluso habló de las bondades futbolísticas del volante.

En una de las recientes ediciones del programa deportivo ‘Desmarcados, Henry Quinteros sostuvo que está de acuerdo con que Jairo Concha haya llevado la ’10’ de la Selección Peruana en el Chile vs. Perú que se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida. Destacando que es un jugador que actualmente muestra grandes condiciones en la Liga 1 y que se mantiene en constante crecimiento, habría que darle más minutos para que siga demostrando.

El respaldo de Henry Quinteros a la ’10’ de Jairo Concha en la Selección Peruana

“Está bien que le hayan dado la ‘10’ a Jairo Concha. Está en un crecimiento en Universitario, donde está asumiendo ese rol de ser el volante ofensivo, creativo y el que asume el juego. No fue un partido general como para decir que todos estuvieron bien y él mal. Tienes que darle minutos hasta encontrar si verdaderamente está o no. El partido originó que sea más defensivo, pero en la ‘U’ es protagonista y, por momentos, no viene hasta mitad de campo porque sabe que la van a recuperar rápido”; comentó Henry Quinteros.

Es así que podemos notar cómo un histórico de Alianza Lima, por más rivalidad futbolística que haya podido tener en el pasado con Universitario de Deportes al ser clásicos del fútbol peruano, esté totalmente de acuerdo en que Jairo Concha haya tenido la oportunidad vestir la camiseta número ’10’ de la Selección Peruana. A pesar de la derrota en Santiago y de que quizá no mostró su mejor fútbol, no hay duda alguna de que sigue siendo uno de los mejores de la Liga 1.

Los números de Jairo Concha con la Selección Peruana

Jairo Concha tan solo ha disputado un total de 5 partidos con camiseta de la Selección Peruana, 2 amistosos internacionales y 3 en el marco de las últimas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con 26 años de edad y un tremendo presente con Universitario de Deportes, a punto de ser tricampeón nacional por cierto, llegó el momento de que pueda asumir otro liderazgo en el equipo de todos y deberá empezar a ganarse un lugar de relevancia en la interna.

