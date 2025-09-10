Además de Renato Tapia: los 2 referentes de la Selección Peruana que querían la continuidad de Óscar Ibáñéz

La Selección Peruana tendrá que tomarse un respiro para decidir cuál será el futuro del equipo de cara al siguiente proceso mundialista. Se dice que en la interna de la Federación Peruana de Fútbol evalúan la posibilidad de contratar a un entrenador de primer nivel para darle un giro importante al presente, aunque eso no quita que actuales referentes del plantel sigan destacando lo hecho por Óscar Ibáñez durante las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Hace algunos días se pudo conocer que Renato Tapia se habría reunido con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para solicitar y en cierta manera aprobar la continuidad de Óscar Ibáñez. En representación de todos sus compañeros, el volante nacional evidenció una total aprobación de lo realizado en estos meses y dicha información se filtró en el ámbito local.

No sería el único ya que recientemente, luego de la dura derrota en Lima por 0-1 frente a Paraguay para ser más exactos, jugadores como Sergio Peña y Marcos López también han destacado la presencia del ahora exentrenador de la Selección Peruana. Si bien habían indicios de que podría quedarse en el cargo pensando en los amistosos de octubre y noviembre, tras un comunicado oficial por parte de la FPF se pudo conocer que su ciclo terminó.

¿Qué dijeron exactamente Sergio Peña y Marcos López sobre Óscar Ibáñez?

“Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros que dan la cara por el país. Otros no la dan. Para nosotros Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador”; comentó Sergio Peña el día de hoy a su salida de los entrenamientos de Alianza Lima y con lo cual se entiende claramente que la presencia del exentrenador seguía siendo clave e importante en la interna del grupo de la Selección Peruana.

Por otro lado, Marcos López destacó el buen trabajo que Óscar Ibáñez pudo realizar desde que le tocó asumir el mando de la Blanquirroja. “El grupo está feliz con Ibáñez. Creo que le devolvió a la selección lo que teníamos que era alegría, buena camaradería en los vestuarios. El grupo le respondió y se dio íntegro como hizo con los demás entrenadores. Para mí es una excelente persona, un gran técnico y tiene todo mi respeto. Espero que se quede y si no es así desearle lo mejor porque es una gran persona y se merece lo mejor”.

El comunicado oficial de la FPF sobre el adiós de Óscar Ibáñez

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana Absoluta. Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la Selección Absoluta, durante las últimas seis (6) fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026″; se puede apreciar en el comunicado oficial de la FPF.

Fuente: FPF

La decisión que tomaría la FPF respecto al nuevo entrenador de Perú

Durante las últimas horas se ha podido filtrar la información de que nombres como los de Manuel Barreto y Carlos Silvestri podrían asumir el cargo de entrenador de la Selección Peruana para los amistosos de octubre y noviembre que serán frente a Chile y Rusia, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Otra de las situaciones tendría que ver con luego de este año recién se tendría al comando técnico que lideraría el siguiente proceso mundialista, así que a partir de dicha premisa es que veremos un verdadero desfile de posibles candidatos.

