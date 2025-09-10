Con la salida de Óscar Ibáñez, los DT que suenan para dirigir a la Selección Peruana

Una oscura era llegó a su final. Óscar Ibáñez no sigue más en la Selección Peruana y con ello se acaba una aterradora era en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Luego de eliminación de Perú para la siguiente Copa del Mundo, se confirmó la salida del entrenador argentino. Y ahora se busca nuevo DT que pueda sacar adelante a la ‘Bicolor’.

Después de varios rumores, este miércoles 10 de setiembre se confirmó de forma oficial la salida de Óscar Ibáñez. Mediante un comunicado por la misma FPF se dio a conocer esta decisión. Se habló mucho de su continuidad, pero todo se quebró después de la dura derrota que sufrió ante Uruguay. Ahí el crédito que había ganado llegó a su final y terminó saliendo.

Comunicado de la FPF (Foto: FPF).

Publicidad

Publicidad

Ahora viene lo más difícil de todo, encontrar a un nuevo entrenador. Tarea que ya se ha demostrado que no es para nada sencilla. Esta Eliminatoria se tuvo 3 seleccionadores y ninguno acertó con sus ideas. Lo que dejó expuesto al equipo patrio. Por lo que Jean Ferrari tendrá una tarea titánica para encontrar al indicado para este equipo, pues no basta solo con un nombre.

¿Quiénes suenan para dirigir a la Selección Peruana?

En estas últimas semanas han estado sonando varios nombres, uno de ellos es el de Néstor Gorosito. Quien viene haciendo las cosas muy bien en Alianza Lima, en donde logró clasificar a los ‘blanquiazules’ hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muchos canales de Youtube lo dan como el candidato número uno para tomar el puesto de seleccionador.

Por ahora no hay nada arreglado y más bien los ‘íntimos’ están intentando cerrar su contrato para el próximo año 2026.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito. (Foto: Club Alianza Lima).

Fabián Bustos es otro de los nombres que se han dicho mucho alrededor de Videna. Esto se debe a su pasado en Universitario de Deportes, en donde compartió con Jean Ferrari. Por eso mucho se ha hablado de esta chance que pueda llegar a formar parte de la ‘Bicolor’. Sin mencionar que no tiene trabajo tras su corto pase por Olimpia.

Ricardo Gareca es de los más pedidos por la hinchada, pero es lo más complicado en este momento. Su mala salida de Videna hace difícil que pueda volver a ser tomado en cuenta, sin mencionar que por lo general ‘las segundas partes’ no son nada buenas.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca. (Foto: Getty).

Por último, Gustavo Quinteros es otro de los nombres que se han rumoreado alrededor de la Videna. Esto debido a que está libre y su gran conocimiento en el fútbol sudamericano lo pone como uno de los candidatos fuertes para el puesto.

ver también ¿A Valera? Sergio Peña pide respeto por la Selección Peruana: “Otros no dan la cara por el país”