Salió la nueva camiseta de la Selección Peruana: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirla?

La Selección Peruana se encuentra inmersa en un recambio generacional y con ello es que una nueva indumentaria se dio a conocer para todo el público. Desde Adidas lanzaron oficialmente las distintas camisetas que visten nivel internacional y entre las más destacadas tenemos a la siempre querida blanquirroja. A pesar de no ser parte de la fiesta del Mundial 2026, de todas maneras vamos a ver cuánto cuesta y en dónde puedes conseguir esta prenda que ya está siendo tendencia.

Publicidad

Publicidad

Recordando que Adidas viste a la Selección Peruana desde el año 2023 y que en el papel todavía se quedaría por un buen tiempo trabajando de la mano de la Federación Peruana de Fútbol, en horas de la mañana se conocieron los precios oficiales y las distintas modalidades de compra para que todos los hinchas puedan alentar al equipo ahora que se vienen partidos amistosos en este mes de noviembre frente a Rusia y Chile en territorio europeo.

Dicho esto, la versión estándar de la nueva camiseta de la Selección Peruana está a S/. 259 y la edición jugador, la cual por cierto cuenta con acabados premium y es de una mayor calidad, alcanza los S/. 359. Estos precios son de la indumentaria para varones y damas ya que para niños el monto es de S/. 259 en todo el conjunto, lo que incluye también el short deportivo.

Fuente: Adidas Perú

Publicidad

Publicidad

¿Dónde y desde cuándo se puede comprar la camiseta de la Selección Peruana?

El día de hoy se conocieron de manera oficial los precios y el diseño exclusivo de la camiseta de la Selección Peruana, aunque en cuanto a la compra se deberá esperar algunos días más. A partir del próximo jueves 6 de noviembre, a las 4:00 hora local para ser más exactos, podrás adquirir la nueva indumentaria nacional a través de la web oficial de Adidas, tanto en la versión hincha como en la versión jugador que cuenta con distintos precios anteriormente mencionados.

Fuente: Adidas Perú

ver también La terrible situación de Felipe Chávez que pone en peligro su convocatoria a la Selección Peruana

También podrás comprar la ‘mica’ blanquirroja en las tiendas físicas y oficiales de Adidas que se encuentran en el territorio nacional. Es así que todos los aficionados de la Selección Peruana no tienen excusas para seguir fieles al sentimiento, sobre todo cuando la campaña de la marca alemana pretende un nuevo lazo de identidad y recambio ahora que el equipo lo necesita más que nunca, así que desde ya mismo se visualiza una nueva etapa en conjunto.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora son los próximos partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana disputará 2 amistosos en este mes. El primero será frente a Rusia el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 hora local en el Gazprom Arena de San Petersburgo y luego ante Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena de San Petersburgo a partir de las 12:00 hora local. Finalmente, el último encuentro del año será frente a Bolivia el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío en la ciudad de Chincha y con ello se terminaría el ciclo interino de Manuel Barreto como entrenador del equipo de todos.

DATOS CLAVES