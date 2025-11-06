Hinchas peruanos se quejan con Manuel Barreto por convocar a este jugador y no a Oliver Sonne

La nueva convocatoria de la Selección Peruana no ha pasado desapercibida. Manuel Barreto, entrenador interino, presentó la lista de jugadores elegidos por el comando técnico, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Oliver Sonne y el regreso de Bryan Reyna, quien no viene sumando minutos en Belgrano de Argentina.

En redes sociales, los hinchas expresaron su malestar con la decisión, cuestionando los criterios para definir las convocatorias. “Nuevamente pidió estar fuera o usaron el ‘sentido común’ de no convocarlo porque no tiene minutos? Pero convocaron otra vez Bryan Reyna”, escribió un usuario en Twitter, reflejando el sentir de muchos fanáticos que consideran que Sonne merecía un lugar.

Los hinchas respaldan a Sonne y piden coherencia

El lateral del Burnley de la Premier League no atraviesa su mejor momento en cuanto a continuidad, pero cuando vistió la camiseta de la ‘Bicolor’ dejó buenas sensaciones. Por ello, varios aficionados consideran injusto que no haya sido llamado, especialmente al compararlo con otros jugadores que sí figuran en la lista.

“Ojalá Sonne de una vez cambie de equipo y tenga continuidad. Ahí no habrá excusas para no convocarlo”, fue otro de los comentarios que se viralizó en redes. Muchos hinchas coinciden en que el futbolista danés-peruano ha demostrado compromiso y rendimiento cada vez que ha sido considerado.

Mientras tanto, la convocatoria de Reyna ha sido una de las más cuestionadas, pues el extremo no viene siendo titular ni sumando minutos en su club. Para los seguidores del combinado nacional, la medida carece de coherencia y envía un mensaje confuso sobre los criterios que existen para seleccionar.

Sonne sigue esperando su oportunidad

Oliver Sonne, de 24 años, fue una de las sorpresas más gratas en los últimos partidos de Eliminatorias. Su adaptación al grupo y su desempeño en los entrenamientos generaron expectativa entre los hinchas, quienes esperaban verlo nuevamente con la camiseta nacional.

Oliver Sonne durante un partido con la Selección Peruana.

Por ahora, la decisión está tomada, pero la polémica sigue encendida. Los fanáticos piden que, más allá de los nombres, se respete el mérito y la continuidad futbolística. Sonne, por su parte, continúa trabajando para ganarse su lugar y demostrar que puede ser una pieza importante en el futuro del ‘equipo de todos’.

