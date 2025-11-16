El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, respondió de manera dura y frontal a las recientes declaraciones de Ricardo Gareca, quien lamentó el “quiebre de proceso” y la inestabilidad técnica en la Selección Peruana tras su partida. Este cruce de palabras intensifica la tensión en un momento de crisis deportiva para la selección.

Publicidad

Publicidad

Destrozó a Ricardo Gareca y sus declaraciones

Ferrari centró su crítica en el concepto de “proceso”, el punto central de las quejas de Gareca, pero invirtió el argumento. El directivo sugirió que la falta de continuidad se originó en la gestión del propio ‘Tigre’, al escribir: “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo…”. Esta postura de la FPF acusa a Gareca de enfocarse únicamente en el equipo mayor, descuidando la reestructuración de las categorías menores, lo que consideran esencial para la estabilidad futura y el recambio generacional.

Jean Ferrari en su última etapa como técnico de Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

La molestia de la dirigencia con el entrenador argentino parece ir más allá de lo deportivo, dentro de su cuenta de Twitter. Ferrari puso en duda las intenciones de Gareca al conceder múltiples entrevistas en este periodo, preguntando: “…no sé qué busca con tanta entrevista”. Esto sugiere que el extécnico podría estar buscando generar presión o ruido mediático en detrimento de la actual gestión de la FPF.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca recibió críticas de Jean Ferrari

Además, el Director General de Fútbol no dudó en desacreditar el presente del ‘Tigre’ tras su paso por Perú. Con la clara intención de minimizar su figura, Ferrari deslizó una referencia directa a sus trabajos posteriores: “…ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista…”. Esta alusión, interpretada como un guiño a su paso por la Selección Chilena, busca restar autoridad moral a Gareca para criticar la inestabilidad y, simultáneamente, defender la solidez de la actual dirigencia.

ver también Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional

Pese a la constante rotación de entrenadores (incluyendo la reciente designación de Manuel Barreto como interino), Ferrari enfatizó la resiliencia de la Federación: “Estamos fuertes y seguiremos así…”. Este mensaje busca proyectar una imagen de solidez y determinación en la FPF ante el caos en el banquillo y las críticas externas, reafirmando que las decisiones son firmes y tomadas por “todos los que la queremos bien”, polarizando el ambiente.

Publicidad

Publicidad

Jean Ferrari pone su posición por delante

Es claro apuntar lo siguiente, este intenso intercambio subraya no solo una crisis de resultados en la Selección Peruana, sino también una “guerra de narrativas” entre el pasado exitoso y el futuro incierto. Mientras Gareca critica la falta de procesos, la FPF sigue en la búsqueda de un técnico de “largo plazo” para un proyecto que, irónicamente, ha sufrido tres interrupciones en los últimos cuatro años.

DATOS CLAVE