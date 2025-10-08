Jean Ferrari respondió si Néstor Gorosito y Fabián Bustos son candidatos para la Selección Peruana

Jean Ferrari, el Director General de Fútbol de la Federación Peruana, ha desmentido categóricamente los persistentes rumores sobre los posibles candidatos para asumir la dirección técnica de la Selección Peruana. En una reciente entrevista con L1 Max, Ferrari fue enfático al descartar los nombres de Néstor Gorosito y Fabián Bustos, explicando que el proceso de selección se rige por un perfil específico que, a su juicio, ninguno de los dos entrenadores cumple.

Selección Peruana en búsqueda de su entrenador

Esta declaración busca poner fin a las especulaciones mediáticas y reafirmar la seriedad con la que la FPF está abordando esta crucial elección. Ferrari profundizó en los motivos detrás del descarte de Gorosito. Aunque reconoció que el estratega argentino es un técnico “interesante”, aclaró que no figura entre los candidatos que están siendo evaluados. Un factor adicional y determinante para su exclusión es su actual contrato vigente con Alianza Lima.

Lo que automáticamente lo inhabilita para asumir otro cargo de tal magnitud. En cuanto a Fabián Bustos, la justificación fue aún más directa. Ferrari indicó que el argentino “no calza en el perfil” que la FPF busca para liderar la ‘Bicolor’. Subrayó una distinción fundamental entre las necesidades y objetivos de un club y las de un equipo nacional, enfatizando que lo que funciona para uno no necesariamente es adecuado para el otro.

Jean Ferrari continúa trabajador en el nuevo técnico

Estas declaraciones oficiales no solo confirman la rigurosidad y el hermetismo que rodean la búsqueda del nuevo estratega, sino que también refuerzan la visión de un proyecto a largo plazo. La FPF tiene como objetivo primordial establecer una base sólida para las Eliminatorias del Mundial 2030, una tarea que ha cobrado aún más importancia tras la reciente salida del cuerpo técnico anterior.

Esto implica una evaluación exhaustiva y meticulosa de diversos candidatos, priorizando aquellos con experiencia probada y características que se alineen perfectamente con las exigencias y aspiraciones de la selección nacional. Ferrari reiteró que los nombres que circulan con insistencia en la prensa no son necesariamente indicativos de candidaturas reales, instando a la cautela frente a la información no oficial.

La FPF, con esta postura, busca transmitir un mensaje de seriedad y profesionalismo en la elección del futuro director técnico, distanciándose deliberadamente del ruido mediático y la avalancha de especulaciones que suelen acompañar estos procesos. La directiva ha sido clara al subrayar que los nombres que aparecen en los medios de comunicación son, en su mayoría, meras conjeturas.