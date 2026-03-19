Jean Ferrari reveló la razón por la que Renato Tapia no fue convocado en Perú: “Acá tratan de vender sangre”

Ahora que la Selección Peruana conoce a sus nuevos convocados para los amistosos internacionales que se disputarán ante Senegal y Honduras, entre los ausentes más llamativos de la lista está el nombre de Renato Tapia. Se han tejido distintas versiones sobre dicho panorama, aunque recientemente fue Jean Ferrari quien explicó uno de los motivos principales de esta decisión.

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Fuente: La Bicolor.

No hay duda alguna de que Mano Menezes está al pendiente de la actualidad de Renato Tapia jugando en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, pero ni así optó por convocarlo. A raíz de dicho escenario es que Jean Ferrari evidenció que las distintas informaciones pretenden caldear los ánimos entre la relación del volante y de la Federación Peruana de Fútbol cuando presuntamente no sería así.

“Yo lo digo, acá tratan de vender sangre, polémica y no caigo en ese tema porque de verdad no me interesa. Eso que me dijeron, no caigo en ese juego. Esto es un tema de proceso y que si ese comentario existe, es faltarle el respeto al entrenador porque se está hablando de un entrenador top y A1″; declaró Jean Ferrari en una reciente conversación con el programa ‘Más que fútbol‘.

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En esta misma línea, el Director General de Fútbol de la FPF explicó con más detalles la ausencia de Renato Tapia. “No hay otra que una decisión técnica. Yo no convoco, Agustín Lozano tampoco convoca. El que hace la convocatoria es el entrenador y la evaluación la hace junto a su comando técnico, todo con el fin de tener una selección acorde con la planificación que se tiene. Está haciendo evaluación acorde a la táctica, el rendimiento individual y el funcionamiento”.

Fuente: La Bicolor.

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¿Por qué se habla de una diferencia entre Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol?

En una entrevista de hace algunas semanas con el programa deportivo ‘Doble Punta‘, fue Renato Tapia quien habló sobre el manejo de la Federación Peruana de Fútbol en distintas instancias durante los últimos años. Es más, se animó a cuestionar algunas decisiones de propios compañeros de la Selección Peruana y desde ahí es que se habla mucho de una drástica diferencia con los de Videna.

Así también lo evidenció Eddie Fleischman y detalló algunas cuestiones de esta relación entre un Renato Tapia siempre muy enfático en sus declaraciones y una Federación Peruana de Fútbol que al día de hoy se percibe como una organización cuestionada en la gestión de Agustín Lozano. Dicho esto, la ausencia del volante en los planes de Mano Menezes genera más controversia.

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“Mano Menezes sabe que hay un tema con él porque a la FPF y a Agustín Lozano le ardió cuando Renato Tapia fue crítico. Todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol desde cualquier lugar, sabemos que hay una diferencia personal entre Ferrari, Barreto y Tapia. Sabemos que Lozano es particularmente ardido, picón, resentido, vengativo y cuando se pica se quiere vengar”; manifestó el comunicador deportivo en el programa ‘Juego Cruzado‘.

"𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗢𝗧𝗢𝗥𝗚𝗔" 😬🇵🇪



🗣️ @E_FLEISCHMAN: "Todos sabemos que hay una diferencia personal entre Ferrari, Barreto y Tapia. Si ese no ha sido el tema para no convocar al jugador, lo primero que haces es explicar por qué no lo han llamado. El silencio total, con… pic.twitter.com/0aa88iZC3A — DENGANCHE (@denganche) March 17, 2026

DATOS CLAVES

Mano Menezes excluyó a Renato Tapia de su primera lista para enfrentar a Senegal y Honduras.

excluyó a de su primera lista para enfrentar a Senegal y Honduras. Jean Ferrari afirmó que la ausencia del volante del Al-Wasl responde únicamente a una decisión técnica .

afirmó que la ausencia del volante del Al-Wasl responde únicamente a una . La Selección Peruana jugará sus amistosos en Europa los días 28 y 31 de marzo de 2026.