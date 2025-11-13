“La fase está cumplida”: la confesión de Paolo Guerrero ahora que no es parte de los planes de Manuel Barreto

Paolo Guerrero se mantiene más vigente que nunca en Alianza Lima, pero todo parece indicar que su momento en la Selección Peruana ya terminó. Todavía no se ha concretado un partido de despedida o una declaración de adiós por parte del propio protagonista, pero se siguen conociendo algunos indicios en donde el goleador ya no se siente parte de las planificaciones estelares de Manuel Barreto.

Prueba de este escenario es que no ha sido convocado en las últimas fechas FIFA y es muy probable que no vuelva a ser parte de la Selección Peruana ya que con 41 años de edad lo primordial es encontrar nuevas variantes en la ofensiva del equipo. Así mismo lo entiende el ‘Depredador‘ y recientemente confesó que desde hace un tiempo cercano se siente como un aficionado más del equipo.

“Como lo digo siempre, hay que apoyar a la selección, apoyar este proceso y que los chicos se vayan desenvolviendo de la mejor manera. Sí se puede hacer un buen partido contra Chile y hay que ganarlo”; comentó en primera instancia Paolo Guerrero el día de hoy en conversación con la prensa deportiva local respecto a las nuevas sensaciones que hoy le genera la Blanquirroja.

¿Paolo Guerrero extraña el día a día de las convocatorias en la Selección Peruana?

Siendo uno de los últimos ídolos de la Selección Peruana y que supo disfrutar un tremendo momento junto a todo el país clasificando a una Copa del Mundo luego de 36 largos años, está clarísimo que Paolo Guerrero recuerda con nostalgia dichos momentos en la interna del equipo de todos y así lo confesó. Pese a ello, también es consciente que el ciclo de estadía en Videna llegó a su fin.

“Se extraña la selección, pero ahora es empujar el carro como buen peruano y apoyar este proceso nuevo. Que sea exitoso, que estemos en el próximo mundial. Yo creo que la fase está cumplida. Ahora me mantengo al margen y quisiera que los chicos hagan un buen trabajo para poder estar presentes en el próximo mundial”; finalizó el ‘Depredador‘ que sigue brillando con Alianza Lima en Liga 1.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre la ausencia de Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

En conferencia de prensa antes del viaje de la Selección Peruana a Rusia de cara a la fecha FIFA de noviembre, Manuel Barreto habló de Paolo Guerrero y destacó la vigencia que tiene con 41 años. Además, resaltó la historia que supo tener en el equipo de todos y de que ahora representa un ejemplo para los más jóvenes que necesitan empezar a ganarse un nombre en el recambio generacional.

“Respeto y admiración absoluta. Me ha tocado compartir selección con él y ver lo profesional que es. Paolo es un ejemplo total. Nosotros necesitamos volver a incrementar ese volumen de jugadores con proyección y que tenga posibilidades de jugar en el extranjero como lo hizo Guerrero. El próximo partido de Perú oficial es en 2027 y si no lo comenzamos a trabajar ahora, estamos perdidos”; dijo el DT.

