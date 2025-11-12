Alex Valera sorprendió a todos con su potente mensaje tras marcar un golazo en el Perú vs. Rusia

Alex Valera volvió a dejar su huella con la camiseta de la Selección Peruana. El delantero de Universitario marcó un verdadero golazo en el amistoso ante Rusia, demostrando su potencia y precisión desde fuera del área.

Si bien Alex Valera contó con la complicidad del portero Matvey Safónov en su gol, pues el guardameta no pudo contener de forma adecuada el balón, también es mérito del delantero el atreverse a rematar desde fuera del área.

Valera, emocionado por el resultado, su gol y el momento, habló en caliente para las redes de la Selección Peruana. Sosteniendo el celular y parado en el césped, el delantero mandó un contundente mensaje tras su golazo.

“Ha sido un partido muy duro. Dimos el 100. Lo mejor es que se pudo”, expresó Alex Valera con una mezcla de alivio y orgullo. Ahora lo que sigue es el siguiente partido amistoso ante Chile, donde seguramente sí será titular.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana vuelve a jugar este martes 18 de noviembre ante Chile. Enfrentándose en el Estadio Fisht de Sochi, el cuadro de la ‘Bicolor’ vuelve al recinto donde jugó su último partido por el Mundial Rusia 2018 ante Australia.

Se estima que el técnico interino Manuel Barreto hará varios cambios respecto al once titular que enfrentó a Rusia. Una de las medidas podría ser que Alex Valera sea titular y que también Fabio Gruber comience como inicialista.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial de Movistar Deportes. Además, también tendrás la opción de poder verlo online a través de la aplicación oficial de Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile?

Perú se mide ante Chile este martes 18 de noviembre desde las 12:00 PM en un partido amistoso internacional. El duelo se dará en Sochi, Rusia y se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes.

