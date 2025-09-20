La razón detrás del comentario de Renato Tapia ante la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “Conflicto con Ferrari”

El día de ayer se oficializó el nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana de cara a los amistosos internacionales que se vienen en el tramo final de este 2025. Uno de los que no se guardó nada en su reacción fue Renato Tapia al publicar un mensaje con bastante ironía, por decir lo menos, a través de sus redes sociales. Ahora, luego de algunas horas, se viene conociendo que el fondo de este asunto tendría que ver con Jean Ferrari.

¿Cómo así? Resulta que durante la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se pudieron conocer y filtrar distintos rumores de que la presencia de Jean Ferrari como Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol no habría caído para nada bien en algunos jugadores de la Selección Peruana, sobre todo en aquellos que están ligados a los colores de Alianza Lima y todo por los conflictos ocurridos en el pasado.

Como bien sabemos, Jean Ferrari llegó a Videna luego de ser administrador de Universitario de Deportes y en diversas oportunidades demostró una rivalidad a ultranza en contra de Alianza Lima. Estos momentos no se han olvidado al parecer y tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino es que surge la incomodidad de un Renato Tapia que como referente y experimentado del plantel se tomó la licencia de reaccionar con sarcasmo en sus redes sociales.

La revelación sobre el conflicto entre la Selección Peruana y Jean Ferrari

A raíz de esta situación vivida en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en donde incluso se dijo que Jean Ferrari había estado en la interna del vestuario de Perú en el duelo ante Uruguay en Montevideo, fue Reimond Manco quien analizó el contexto y llegó a la conclusión de que Renato Tapia no se quedó callado ante el disgusto de algunos jugadores por las decisiones que se toman en la Federación Peruana de Fútbol.

“Es evidente que el tuit de Tapia tiene que ver con un conflicto interno que hay en la Federación y la selección. Para mí, ese tweet es muy claro, que hay un conflicto en la selección entre Ferrari y un sector de los jugadores. Yo no puedo salir a culpar a Tapia por este tuit porque él no es loco para poner esta publicación. ¿Qué jugador de fútbol va a ser loco para poner este tuit después de designar a Manuel Barreto como nuevo entrenador interino?”; comentó el popular ‘Rei’.

En esta misma línea, el ‘exJotita’ de la Selección Peruana defendió en cierta manera la postura que tomó el referente nacional. “De repente Tapia lo pone porque tiene la espalda y personalidad de hacerlo, pero es evidente de que hay un conflicto interno entre Ferrari y un sector de los jugadores, que no estarían de acuerdo con las decisiones que está tomando, como el no continuar con Ibáñez. Es libre de poner en su tuit lo que desee, hay que dejar dejar de ser hipócritas”; finalizó en el programa digital ‘A la cama con el Rei‘.

El pedido de Renato Tapia a la FPF antes de oficializarse la salida de Óscar Ibáñez

Días antes de que culminen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se pudo conocer en el medio local que Renato Tapia junto a otros referentes de la Selección Peruana se acercaron a Agustín Lozano, presidente de la FPF, para conversar respecto a la continuidad de Óscar Ibáñez. Destacando el trabajo realizado, la llegada al grupo y la comodidad en la interna desde que tomó el mando el equipo, la postura fue continuar con dicho proceso. Finalmente, esta situación no ocurrió y ahora trabajarán de la mano de Manuel Barreto hasta que a inicios del año 2026 se anuncie el entrenador oficial.

