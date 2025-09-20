Es tendencia:
Mientras Renato Tapia queda borrado de la Selección Peruana: Manuel Barreto ya eligió a su primer convocado

El entrenador Manuel Barreto será el nuevo técnico de la Selección Peruana y ya tiene a su primer convocado del extranjero.

Aldo Cadillo

Renato Tapia y Manuel Barreto.
Renato Tapia y Manuel Barreto.

Días de cambios en la Selección Peruana. Luego de confirmarse la salida del técnico Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol nombró a Manuel Barreto como entrenador interino y Renato Tapia dejó un sarcástico mensaje en redes sociales.

Dejando su punto de vista muy claro, todo hace indicar que Renato Tapia no será considerado para los amistosos que tendrá Perú en octubre y noviembre por la Fecha FIFA. Es más, ahora se conoció que el técnico interino Manuel Barreto ya tendría definido a su primer convocado.

La noticia la brindó el periodista Kevin Pacheco y reveló que el técnico interino Manuel Barreto llamará a Felipe Chávez a la Selección Peruana: “FPF envió carta de reserva por Felipe Chávez de cara al amistoso de la Selección Peruana ante Chile en octubre”, detalló el hombre de prensa.

Con esta situación expuesta, lo más probable es que el técnico interino Manuel Barreto quiera una verdadera revolución en la Selección Peruana. Para ello tendrá que relegar a figuras habituales, como Renato Tapia, y apostar por los jóvenes, como Felipe Chávez.

Imagen
Renato Tapia sarcástico tras designación de Manuel Barreto a la Selección Peruana. (Foto: A Presión Radio)

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú?

La Selección Peruana quedó en el puesto 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Terminando con 12 puntos tras 18 partidos, el equipo quedó fuera de la próxima Copa del Mundo y ahora se enfoca en los últimos amistosos del 2025.

Así pues, la Selección Peruana tendrá que asumir partidos amistosos en el mes de octubre y noviembre del 2025. Se sabe que para esos duelos Manuel Barreto será el técnico interino ante Rusia y Chile.

¿Cuántos años tiene Renato Tapia?

Renato Tapia tiene 30 años, juega en Al-Wasl F. C. de Emiratos Árabes Unidos y recientemente se mostró sarcástico tras la designación de Manuel Barreto como nuevo entrenador interino de la Selección Peruana.

¿Cuántos años tiene Felipe Chávez?

Felipe Chávez tiene 18 años, juega en las divisiones inferiores del Bayern Múnich y recientemente marcó un doblete ante el Chelsea por la Champions League Young.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
