Ricardo Gareca confesó el verdadero motivo por el que no volverá a la Selección Peruana: “Buscan otro estilo”

Uno de los candidatos para tomar el mando de la Selección Peruana siempre será Ricardo Gareca. El hincha incondicional lo sigue teniendo en un pedestal por lo logrado desde el año 2015 hasta el 2022, pero distintas informaciones aseguran que no estaría en los planes de la Federación Peruana de Fútbol. Es más, ahora ha quedado comprobado que el mismo protagonista entiende la situación al revelar el verdadero motivo por el que no regresaría.

Resulta que el popular ‘Tigre’ sostuvo una reciente entrevista con el programa deportivo ‘VBAR‘ de ‘Caracol Radio‘ y dio detalles de lo que vendría a ser su futuro cercano. Teniendo en cuenta que estaría viendo opciones para dirigir luego de su nefasto paso por la Selección Chilena, detalló que nadie lo ha contactado de Perú y que tampoco volvería al comprender que la directiva busca otra estilo de dirección, razón por la que incluso habría quedado de lado en el año 2022.

“¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”; comentó Ricardo Gareca en dicha entrevista y con lo cual queda clarísimo que hasta ahora no ha sonado su teléfono desde las oficinas de Videna.

¿Cuál será el futuro profesional de Ricardo Gareca?

Entendiendo que hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de propuesta formal, a pesar de los rumores que se vienen manejando en el medios deportivos desde hace varios días con relación a Venezuela, Ricardo Gareca tiene muy en claro y es consciente de que a partir del siguiente año estará atento a ofertas laborales que le puedan llegar. Por ahora, en este tramo final del 2025, viene compartiendo y disfrutando el tiempo al lado de sus seres queridos en Argentina.

“Yo tengo unos emprendimientos personales en Argentina. Lo que he decidido es no trabajar porque tengo cosas postergadas y voy a estar con mi familia. Es necesario la presencia mía con mis hijos, pero el año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas”; contó el ‘Tigre‘ en relación a su futuro cercano en la misma charla con ‘VBAR‘ de ‘Caracol Radio‘.

Los números y logros de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana

Ricardo Gareca se mantuvo al mando de la Selección Peruana durante 7 años y medio consiguiendo distintos resultados históricos que marcaron un verdadero hito en el balompié nacional. En cuanto a los números y estadísticas, el ‘Tigre’ cumplió un total de 96 partidos, de lo cuales fueron 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas entre amistosos internacionales, Copas América y Eliminatorias Sudamericanas. Además, se logró clasificar a un Mundial luego de 36 años y se disputó una final continental luego de 44 años.

