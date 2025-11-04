La expectación crece en torno a la Selección Peruana. Con miras a los dos próximos amistosos internacionales en Rusia durante la Fecha FIFA de noviembre, el comando técnico interino, liderado por Manuel Barreto, anunciará una lista de convocados con importantes novedades. El objetivo es claro: aprovechar estos partidos para ampliar la base de jugadores y evaluar nuevos talentos, incluyendo nacionalizados y promesas europeas.

Dos novedades en la Selección Peruana

Según el periodista Fabián Camacho, la inclusión de Jairo Vélez generará gran revuelo. El talentoso mediocampista ofensivo, figura clave en Universitario de Deportes, sería llamado tras completar su nacionalización peruana. A sus 30 años, Vélez ha demostrado ser un jugador desequilibrante en la Liga 1, y su convocatoria busca inyectar creatividad y experiencia en el ataque de la Blanquirroja.

Jairo Vélez sería convocado a la Selección Peruana. (Foto: X).

La búsqueda de talento no se limita al ámbito local. La lista de Barreto también incluirá al defensa central Fabio Gruber, un joven de 23 años del F. C. Núremberg de la 2. Bundesliga de Alemania. Gruber, de perfil peruano-alemán, es considerado una gran promesa y ha destacado en el fútbol germano. Llegando a ser segundo capitán en su club. Su llamado es un claro mensaje de la federación por captar jugadores formados bajo la exigencia del fútbol europeo.

Fabio Gruber tendría su debut en la Selección Peruana. (Foto: X).

La presencia de Vélez y Gruber subraya un nuevo enfoque: la apertura a futbolistas con doble nacionalidad y la valoración de aquellos que, aunque no nacidos en Perú, tienen un fuerte vínculo con el país. Mientras Jairo Vélez aporta conocimiento del medio y talento probado, Fabio Gruber promete un futuro sólido para la defensa. Ambos representan perfiles que el hincha espera ver triunfar con la camiseta nacional.

Selección Peruana se prepara para los amistosos

Se espera que la lista oficial de convocados se anuncie a más tardar este viernes. El comando técnico tendrá la difícil tarea de armar un equipo competitivo para enfrentar a Rusia (12 de noviembre) y a Chile (18 de noviembre), ambos duelos en territorio ruso. Más allá de los resultados, estos partidos son un laboratorio de pruebas fundamental, siendo una de las últimas oportunidades para Barreto de dejar un equipo base para el próximo proceso técnico.

La lista de Manuel Barreto no será una simple convocatoria de trámite. Las confirmaciones de Jairo Vélez y Fabio Gruber, de concretarse, se convertirán en el principal atractivo de la fecha FIFA. La afición peruana se prepara para ver caras nuevas que prometen elevar el nivel de la selección y reavivar la ilusión de cara a los futuros desafíos internacionales.

