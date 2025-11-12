Jean Ferrari confirmó que Manuel Barreto no seguirá como DT en la Selección Peruana: “No querido”

La Selección Peruana viene jugando encuentros amistosos para probar jugadores y así también mejorar el planteamiento. Pero claro, en este caso algo que termina faltando es un entrenador que se quede en el tiempo. Más ahora que se ha confirmado desde la misma Videna que Manuel Barreto no seguirá en el cargo y se espera la llegada de un DT más experimentado.

Viendo como se va demorando Jean Ferrari con la búsqueda de un nuevo entrenador. El periodista y marketero Luis Carrillo Pinto publicó en sus redes sociales sobre una posible continuidad de la ‘Muñeca’. Pues, hizo un análisis de como se viene trabajando en Videna y que todo parecía indicar que se alargaría la estadía del DT interino en el equipo patrio.

Pero desde las mismas redes sociales, apareció Ferrari para dejar en claro cual es la situación de la Selección Peruana. Desmintiendo que Barreto se vaya a quedar más tiempo. “No querido Luis, esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso, fuerte abrazo!!”, fue la contundente respuesta del Director General de Fútbol de la FPF.

Esto deja en claro que a más tardar a final de año se deba conocer al nuevo entrenador de la Selección Peruana. Los rumores son varios, pero el que muchos apuntan es a Gustavo Álvarez como la opción más indicada para tomar las riendas del equipo patrio. Su contrato acaba a final de año, así que no sería descabellado que pueda vestir el buzo patrio.

Los números de Manuel Barreto con la Selección Peruana

Con Manuel Barreto a la cabeza no se han dado muchos partidos. En este caso el primer juego que tuvo la responsabilidad de llevar las riendas del cuadro nacional fue ante Chile. Ese partido terminó en una dolorosa derrota en tierras sureñas, un gol a última hora le quitó la ilusión a la ‘Bicolor’ de al menos conseguir igualar en el marcador.

El último partido que disputó Perú con la ‘Muñeca’ fue ante Rusia, duelo que se vio complicada las aspiraciones nacionales. En este caso el conjunto patrio terminó con un empate. Si bien los locales tuvieron un poco más oportunidades, el conjunto patrio al menos salvó un empate.

Ahora se viene el último juego que dirigirá Barreto, será frente a Chile nuevamente. Duelo que se disputará el próximo martes 18 de noviembre desde las 11:00 horas de Perú en el país de Rusia.

Datos Claves

Manuel Barreto no seguirá como DT de Perú, confirmado por Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF.

Barreto dirigió dos partidos: una derrota ante Chile y un empate ante Rusia.

El último partido de Barreto al mando de la selección será contra Chile el martes 18 de noviembre en Rusia.

