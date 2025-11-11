Le dijo adiós al Perú: Manuel Barreto no lo llamó y fue convocado por Palestina

Actualmente es muy común ver a diferentes jugadores representar a un país diferente al que nacieron. Es algo que se ha hecho costumbre, en la Selección Peruana hay varios que incluso no nacieron en Sudamérica, pero que por sus padres decidieron vestir la ‘Bicolor’. En este caso, un peruano es el que le dice adiós al sueño patrio y ahora jugará por la Selección de Palestina.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando en este caso especial de Emilio Saba, jugador que actualmente juega en Sport Boys. Y que ha sido convocado para jugar por Palestina, algo que ya se venía conociendo hace tiempo. Esta decisión la tomó al ver que el puesto de lateral derecho en Perú tiene una pelea muy grande, así que ahora vestirá los colores de Palestina.

El popular ‘Toro’ ya antes había hablado de esta posibilidad en una entrevista que le hicieron en Btolat. En donde contó un poco de lo que conocía sobre este país y la posibilidad que tenía de llegar a representarlos.

“Sería un gran honor para mí representar a la selección. Sé que su campaña de clasificación se ha estancado, pero si surge la oportunidad en partidos amistosos o próximas competiciones, me encantaría unirme“, sostuvo Saba.

Publicidad

Publicidad

Ehab Abu Jazar es el actual entrenador de Palestina y esta semana dio a conocer la lista de convocados. En la cual se incluye al jugador de Sport Boys, que tendrá su primera experiencia con este país en donde ha tomado la decisión de representar al ver que Manuel Barreto no lo tiene en cuenta.

Emilio Saba y su pasado con la Selección Peruana

Si bien ahora jugará para Palestina, Emilio Saba tuvo un breve paso por la Selección Peruana. Eso sí, nunca jugó para el equipo mayor, sino en este caso lo hizo para la categoría Sub-23. Esto pensando en la clasificación a los Juegos Olímpicos del 2027.

Publicidad

Publicidad

ver también Campeón del Mundo con Alemania no se resistió a usar la camiseta de la Selección Peruana

Con los colores patrios incluso llegó a ser el gran referente para Chemo del Solar. Esto debido a que el entrenador le dio la confianza para que pueda llegar a ser el capitán del equipo ‘Bicolor’. Pero eso sí, a la hora del torneo no pudo evitar terminar irse eliminados en la primera ronda, una victoria y tres derrotas fue el saldo que dejó este caótico certamen.

Emilio Saba en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

En ese tiempo, Saba jugó un total de 8 partidos, en los cuales fue capitán en 7 de ellos. Por lo general jugó como lateral por derecha, pero también lo hizo como extremo en un duelo. Contribuyó en ese tiempo con un gol y también dio dos asistencias.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

El jugador peruano Emilio Saba, actualmente en Sport Boys, fue convocado por la selección de Palestina.

Emilio Saba fue anteriormente capitán de la Selección Peruana Sub-23 dirigida por Chemo del Solar.

Saba jugó ocho partidos con la Sub-23, siendo capitán en siete de ellos, con un gol y dos asistencias.

Publicidad