¿Lo despiden? Christian Cueva se peleó con compañero de Emelec en pleno partido en Ecuador

Christian Cueva no la pasa nada bien en su equipo. El día de hoy Emelec perdió 2-1 ante El Nacional por la Serie A de Ecuador y el volante ingresó a los 75 minutos de juego. Sorpresivamente, la derrota no fue lo más llamativo de la jornada ya que se acaba de revelar una situación de pelea en pleno partido, algo que de todas maneras está generando ruido en el medio deportivo.

De acuerdo a una reciente información de la comunicadora Johanna Calderón, quien estuvo al borde del campo de juego en el partido para la transmisión de ‘Zapping Sports‘, se pudo conocer que Christian Cueva estuvo muy enfático en unos reclamos airados hacia Justin Cuero, delantero de 21 años de Emelec, por una jugada en particular durante el duelo frente a El Nacional.

A raíz de este momento tan caliente es que Romario Caicedo, experimentado defensor de Emelec, tuvo que intervenir para que la pelea no pase a mayores o genere lamentos. En sí, hasta ahora no se ha podido conocer con exactitud qué fue lo que realmente ocasionó el fastidio de un Christian Cueva que al parecer empieza a ser criticado también por sus rendimientos futbolísticos.

¿Christian Cueva podría irse de Emelec?

Es importante recordar y mencionar que Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediados del año 2026, así que en el papel gozaría de varios meses en el fútbol ecuatoriano. Ahora, además de la más reciente pelea con su compañero Justin Cuero, hay distintos cuestionamientos por el nivel que viene mostrando durante el último tiempo y parece que ya le perdieron la paciencia.

Distintos hinchas de Emelec reclaman a través de las redes sociales el hecho de que ‘Aladino’ no evidencia un buen estado físico y que no es capaz de marcar la diferencia en el equipo cuando fue uno de los fichajes más importantes en el último mercado de pases. Sumado a la gresca del día de hoy en pleno partido frente a El Nacional, veremos si la situación del ’10’ se empieza a agravar más.

Los equipos de la Liga 1 que podrían fichar a Christian Cueva de cara al 2026

Durante las últimos días se ha podido conocer que equipos como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys tendrían en la mira el fichaje de Christian Cueva pensando en la temporada 2026. Aún no hay ofertas concretas de por medio ni nada por el estilo, pero sí indicios de posibles acercamientos y que con el pasar de las semanas podrían empezar a formalizarse. Veremos cuál termina siendo el futuro del ’10’ que en Emelec parece haber perdido espacio.

