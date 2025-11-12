Manuel Barreto estaría continuando en el puesto de entrenador de la Selección Peruana

Fuentes directas de la interna de la Federación Peruana de Fútbol indicarían que Manuel Barreto estaría a punto de ser ratificado como el director técnico permanente de la Selección Peruana, según pudo conocer el periodista Luis Carrillo Pinto. Esta decisión, que se alejaría de la búsqueda inicial de un estratega extranjero, obedecería a una reevaluación estratégica de la FPF tras el buen desempeño de la Bicolor en los recientes amistosos internacionales.

¿Manuel Barreto seguiría como entrenador?

El rendimiento del equipo bajo su mando sería el principal aval. El empate 1-1 frente a Rusia en San Petersburgo, obtenido con una logística de viaje adversa y un equipo en transición, se catalogaría como un resultado valioso que consolidaría el trabajo de Barreto. Este contexto habría llevado a que el propio Jean Ferrari habría decidido bajar las revoluciones en la elección de un nuevo técnico, consciente de que “no es una elección sencilla”, tal como lo citó Carrillo Pinto en su cuenta de X.

Manuel Barreto podría seguir en la Selección Peruana. (Foto: X).

El análisis de la FPF, basado en la información de Carrillo Pinto, revelaría que la ausencia de presiones inmediatas sería el factor decisivo. Al estar fuera del Mundial 2026 y con las Eliminatorias 2030 iniciando tentativamente a mediados de 2027, el calendario ofrecería una amplia ventana sin competencias oficiales urgentes. Por lo tanto, no existiría una “prisa” que justificaría una inversión de alto riesgo en este momento, lo que favorecería el perfil de un técnico de casa.

Manuel Barreto sería más económico

Otro factor crucial sería la viabilidad financiera. El alto costo de un entrenador de “jerarquía” —estimado por las mismas fuentes entre 2 a 4 millones de dólares anuales— no se justificaría para dirigir exclusivamente partidos amistosos en 2026. La FPF vería en Barreto una oportunidad para potenciar el talento local, aprovechar su profundo conocimiento de la cantera y lograr un proyecto sostenible con una inversión económica mucho más responsable.

La continuidad de Barreto implicaría una reestructuración formal de su posición, liberándolo de su actual rol como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Carrillo Pinto sugirió que este cargo, más administrativo, podría ser asumido por otro profesional, mencionando a José Bellina. De esta manera, Barreto podría dedicarse por completo a la Selección Mayor y a la consolidación del recambio generacional que exigiría la FPF.

Ante Chile Manuel Barreto se juega todo

El último compromiso de esta gira, el amistoso de este martes 18 de noviembre contra Chile, serviría como el colofón. Si bien la decisión estaría ya muy avanzada, un resultado positivo en el Clásico del Pacífico terminaría de disipar cualquier duda, permitiendo a la FPF anunciar la firma de un contrato de mayor extensión para Manuel Barreto, sellando así el inicio de un nuevo proceso.

