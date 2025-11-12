Martín Távara y Adrián Ugarriza, titulares: las alineaciones para Perú vs. Rusia en el amistoso de la Fecha FIFA

La Selección Peruana afronta su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Este miércoles 12 de noviembre se enfrenta a Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Luego de muchas complicaciones en la previa, Manuel Barreto afronta este desafío con una nueva prueba para varios futbolistas.

Perú sigue en período de ensayos, luego de unas decepcionantes Eliminatorias para la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Ahora, de cara a un nuevo proceso mundialista, hay varias caras nuevas pensando en el ciclo para el Mundial 2030. En este sentido, Manuel Barreto, entrenador interino, le da oportunidad a algunos nombres poco habituales.

Del lado de Rusia, en tanto, también hay una buena oportunidad para probar ante un rival duro como ‘La Bicolor’. Con su invicto desde setiembre de 2023 (derrota 2-1 ante Egipto Sub 23), ahora se enfrenta a otra selección sudamericana, luego de que en octubre le ganó 3-0 a Bolivia.

Las alineaciones para el amistoso Perú vs. Rusia

Para las alineaciones, por el lado de la Selección Peruana, Manuel Barreto sorprende con la inclusión de algunos futbolistas. Son los casos de Martín Távara y Adrián Ugarriza, quienes tienen una buena chance para demostrar su valía debido a sus respectivos buenos presentes.

En Rusia, se confirmó al once que dispone Valeri Karpin. Aleksandr Golovin del AS Mónaco, Aleksey Miranchuk del Atlanta United y Matvey Safonov del PSG son los únicos extranjeros del seleccionado y van los tres como titulares.

PERÚ: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

RUSIA: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Viktor Melekhin, Maksim Osipenko, Yuriy Gorshkov; Nail Umyarov, Danil Prutsev, Aleksey Batrakov; Aleksey Miranchuk, Aleksandr Golovin e Ivan Sergeev. DT: Valeri Karpin.

¿A qué hora se juega Perú vs. Rusia?

La Selección Peruana enfrenta a Rusia este miércoles 12 de noviembre en un partido amistoso en San Petersburgo, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El horario de inicio del encuentro es a las 12:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, en Rusia, da comienzo a las 20:00 horas.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 14:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 13:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 09:00 horas. Y en México, comienza a las 11:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Perú vs. Rusia?

El partido amistoso Perú vs. Rusia se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo desde las 12:00 horas (Perú). La transmisión del partido en este país va en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 en HD), América TV (canales 4 y 704 en HD) y ATV (canales 9 y 709 en HD). En streaming se puede disfrutar por la plataforma Movistar TV App.