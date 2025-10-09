Teófilo Cubillas con un tremendo dolor en su corazón, criticó a los jugadores de Alianza Lima

Con profundo pesar, y a pesar de ser una de las figuras más emblemáticas y respetadas en la historia del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, el icónico ‘Nene’, ha expresado públicamente su desilusión. Conocido por su discreción y su renuencia a emitir juicios sobre el equipo de sus amores, Alianza Lima, Cubillas ha roto su silencio en esta ocasión, una clara señal de la gravedad de su preocupación.

Publicidad

Publicidad

Crítica de Teófilo Cubillas al plantel de Alianza Lima

En declaraciones recogidas por Inka Digital TV, Cubillas no se anduvo con rodeos. Con una marcada decepción en su voz, afirmó: “Siento muchísimo, caramba, que los jugadores no correspondan a la presencia de los hinchas en el estadio”. Para el ‘Nene’, la temporada actual ya se considera perdida, y señala directamente a los futbolistas como los principales responsables de esta situación, frustrando las expectativas de una hinchada que no escatima en apoyo.

Nene Cubillas, ídolo de Alianza Lima. (Foto: X).

Este lamento es especialmente significativo viniendo de una leyenda como Cubillas, quien ha dedicado gran parte de su vida a Alianza Lima y conoce de primera mano la pasión y el sacrificio que implica vestir la camiseta blanquiazul. Sus palabras, cargadas de la autoridad moral de quien ha hecho historia en el club y en el fútbol mundial, resuenan con la frustración de miles de aficionados.

Publicidad

Publicidad

El Nene Cubillas pide éxitos dentro de Alianza Lima

Sin embargo, no todo fue crítica. En un momento de respiro, Cubillas también participó en una iniciativa municipal en la que el alcalde de Lima colocó la primera piedra del proyecto “Caminito Íntimo”. Durante este evento, el ‘Nene’ no pudo ocultar su alegría y esperanza por el futuro del club, declarando: “Qué bonito que Alianza tenga un bonito recorrido, como un camino íntimo para llegar a la historia”.

Esta declaración, aunque en un tono más suave, reflejó su deseo de ver a Alianza Lima reencontrarse con su glorioso pasado y construir un legado aún más sólido para las futuras generaciones, mostrando un equilibrio entre la crítica constructiva y su inquebrantable amor por el equipo. Se trata de alguien que conoce cómo huele ese camerino, cómo es estar vestido de corto, y está latente el espíritu de derrota una temporada más. El Nene Cubillas seguramente siente mucho más que los hinchas de la tribuna, y lo expone.

Publicidad

Publicidad