Mientras Robertson eligió a Australia, la postura de Gruber en la Selección Peruana

La Selección Peruana está comenzando a ver caras nuevas en busca de soluciones para las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Es así como hay varios nombres que están comenzando a sonar para representar al Perú, la gran mayoría jugadores de doble nacionalidad que pueden ser considerados por el Perú.

Uno de los que se habló bastante es de Alexander Robertson, el futbolista del Cardiff City estuvo teniendo comunicación con la FPF, pero de un momento a otro tomó la decisión de jugar con Australia. Esto fue un duro golpe que nadie esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que con los ‘Socceroos’ no venía siendo tomado en cuenta en las anteriores convocatorias.

Tony Popovic, entrenador de Australia dejó en claro la postura del mediocampista que quiere jugar con ellos, así que el Perú entre en un segundo o hasta tercer plano.

Alexander Robertson llegando a la convocatoria de Australia.

“Alexander Robertson se ha puesto a disposición de los Socceroos. Quiere jugar con Australia y nos lo informó hace aproximadamente un mes. Desde entonces, lo hemos estado monitoreando. El personal médico, el cuerpo técnico y los preparadores físicos han estado en contacto regular con él para comprender su estado”, dio a conocer en conferencia de prensa.

Ante esta situación, la duda es sobre Fabio Gruber. Pues está jugando en la segunda de Alemania y muchos lo quieren en la Selección Peruana. Pero este ya tomó una decisión definitiva.

La posición de Fabio Gruber en la Selección Peruana

Por otro lado, Fabio Gruber tiene una posición totalmente diferente a la de ‘Alex’, pues el central del Núremberg sí quiere jugar por el Perú, es su primera opción y así se lo hizo saber a la Federación. Jean Ferrari pudo conversar con él para saber más a fondo su posición, con lo que este no dudó un solo minuto en elegir a la ‘Bicolor’.

“Por ejemplo, acabamos de tener una comunicación con Gruber. El chico quiere estar, se siente identificado con el país, habiendo nacido en Alemania. La madre es peruana. Ahí te das cuenta que hay una identificación con lo nuestro. Tenemos que aprovechar esas oportunidades porque no es fácil conseguir jugadores”, expresó Ferrari en Movistar Deportes.

Con esta declaración queda en claro que la Selección Peruana tendrá un nuevo central para la fecha doble de noviembre. Al jugarse en Rusia, se espera que varios futbolistas que estén militando en Europa puedan estar en consideración, siendo uno de estos el central de 23 años que posiblemente tenga minutos por primera vez con Perú si todo sale bien.

