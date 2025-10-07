Jean Ferrari confesó la postura de Alex Valera en la Selección Peruana: “Yo quiero…”

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la situación de Alex Valera con la Selección Peruana. En este caso, el delantero nacional ha tenido muchos problemas para jugar los partidos con la ‘Bicolor’, esto ha hecho que se ponga en tela de juicio su compromiso. Pero ya se ha conocido una conversación privada en la que se supo la postura del atacante de Universitario de Deportes.

Jean Ferrari tuvo una entrevista en Movistar Deportes, en donde tocó varios temas sobre la Selección Peruana. En este caso también habló de una conversación que tuvo en privado con Alex Valera, quien tomó una decisión sobre lo que se le viene a él en el conjunto patrio. Pues existe la duda si va a querer seguir en el cuadro nacional o no.

“En el caso de Valera, tuve la oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina y él, con mucho cariño, me dijo ‘mi presi’ porque lo he tenido en Universitario. Y le digo ‘¿cómo estás?’, y me dice ‘yo quiero estar en la selección’. Le pregunté ‘pero, ¿Cómo estás?’. ‘No preguntes eso’, me dice, ‘yo quiero estar en la selección. Y veré si es que llego al día viernes, le meto, pero sino yo quiero estar acá’”, fue lo que comentó Ferrari.

De esta forma queda zanjado el tema de Alex Valera con la Selección Peruana. Ferrari deja en claro que hay un gran compromiso del jugador con el equipo patrio, incluso para este partido que se viene ante Chile, en donde su presencia está en duda. Esto debido a una lesión que por ahora no lo tiene al 100%, pero que a pesar de eso quiere estar disponible.

¿Cuál fue el último partido que jugó Alex Valera con la Selección Peruana?

Para hablar de la presencia de Alex Valera en la Selección Peruana tenemos que irnos hasta noviembre del año pasado. En el 2024 fue el último partido que jugó con los colores nacionales, el partido que disputó fue ante Argentina por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En ese encuentro en Buenos Aires terminó siendo titular, jugando 73 minutos en la derrota por 1-0 ante la ‘albiceleste’.

A pesar de tener 29 años de edad, Valera no ha tenido muchas oportunidades de jugar en la Selección Peruana. En total suma 20 apariciones con la camiseta nacional, ha hecho 3 goles en amistosos y ha hecho una asistencia en 885 minutos.

