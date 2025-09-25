Nadie quiere tomar a la Selección Peruana: dos nuevos entrenadores descartados

La Selección Peruana viene buscando un nuevo entrenador para conseguir pelear en las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. Pero la realidad es que cada vez las opciones van siendo más escasas. Un problema grave teniendo en cuenta que se espera un cambio y sin buenas alternativas, las chances de una mejoría parece escasa. Más ahora que hay dos nuevos entrenadores que han sido descartados.

La salida de Óscar Ibáñez ha puesto ‘patas’ arriba a la Videna, sobre todo con sus declaraciones que ha hecho en diversos medios. Manuel Barreto ha tomado una papa caliente que va a tener que enfriar para comenzar desde cero. Lo que significa que necesita volver a comenzar con un proyecto que tendrá muchas caras nuevas.

Óscar Ibáñez y Juan Pajuelo (Foto: Selección Peruana).

Publicidad

Publicidad

Octubre y noviembre van a ser un mes importante para ver jugadores, pero no se tendrá entrenador, algo que es bastante preocupante. Pues se podría aprovechar esas fechas para que el proyecto inicie, no obstante sin entrenador esto es imposible. Más al conocerse que hay dos nuevos DT que ya terminaron siendo descartados para tomar las riendas de la ‘Bicolor’.

¿Qué entrenadores están descartados para la Selección Peruana?

En estos momentos Jean Ferrari se encuentre en Argentina, para ser más exactos en Buenos Aires para hablar con algunos candidatos. Esta es la primera parada que se ha hecho en busca de encontrar al nuevo DT de Perú. Pero también se ha conocido que hay dos entrenadores descartados.

En el programa ‘Hablemos de Max’ el periodista Gustavo Peralta dio a conocer la situación de dos entrenadores que no están en consideración. El primero es Luiz Felipe Scolari, quien se rumoreó esta semana que estaría en conversaciones con la ‘Bicolor‘. Pero está totalmente descartado el veterano DT que sacó campeón del mundo a Brasil en el 2002.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El otro entrenador que tampoco es considerado es Fernando Batista, el ‘Bocha’ esta Eliminatoria tuvo a la Selección de Venezuela muy cerca de llegar al repechaje. Pero en la última jornada perdió el pase tras una goleada que los dejó fuera de todo. El argentino tampoco llegará a la ‘Bicolor’.

¿Qué otras opciones tiene la Selección Peruana?

Por ahora todos los que han sido rumoreados con la Selección Peruana han tomado un nuevo equipo o simplemente se les ha descartado. El único que se especuló podría llegar al Perú y que es un viejo conocido de Jean Ferrari es Fabián Bustos. Quien ya fue entrenador de Universitario de Deportes y que logró salir campeón de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Después no se conocen más nombres que puedan llegar a la Selección Peruana. Por lo que seguramente Ferrari está haciendo un trabajo bastante discreto para intentar traer al mejor para el equipo patrio. Conjunto que no tiene un buen panorama, sobre todo por el cambio generacional que se viene, que no es de muy buen nivel a comparación del que viene a reemplazar.

ver también Jean Ferrari, Manuel Barreto, Óscar Ibáñez y Renato Tapia: Reimond Manco reveló todos los problemas en la Selección Peruana