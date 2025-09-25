Otro DT que rechazó a la Selección Peruana firma con campeón de América

Tras quedar fuera del Mundial 2026, la Selección Peruana ha empezado a tomar decisiones importantes respecto a su futuro entrenador. Recordemos que, Óscar Ibáñez fue cesado de su cargo y, de manera provisional, Manuel Barreto asumió la dirección del equipo.

No obstante, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue evaluando opciones para el puesto, y entre los candidatos había destacado el nombre del argentino Luis Zubeldía.

Luis Zubeldía cerca de fichar por campeón de América

Bajo ese contexto, el periodista César Luis Merlo informó a través de su cuenta de Twitter que las negociaciones están muy avanzadas para que Zubeldía se convierta en el nuevo técnico de Fluminense.

Luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Lanús, la directiva del club brasileño se encontraría en busca de un cambio de rumbo y ha puesto sus ojos en el argentino.

“Fluminense tiene negociaciones avanzadas para que Luis Zubeldía sea su DT. El argentino, que recientemente dirigió al Sao Paulo, estuvo en el radar del Internacional, pero su fichaje no cuajó y el club terminó optando por Ramón Díaz. Los primeros contactos entre el Fluminense y el personal de Zubeldía tuvieron lugar anoche. Este jueves, el Fluminense avanzó en las conversaciones sobre el aspecto económico para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible”, indicó el comunicador en conjunto con el medio UOL.

¿Zubeldía fue opción en Perú?

Luis Zubeldía fue una de las opciones que la Selección Peruana tuvo en consideración tras las últimas jornadas del proceso clasificatorio. Sin embargo, desde su entorno dejaron en claro que no había interés en asumir el mando de la ‘bicolor’ de cara al Mundial 2030.

“Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento. Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF”, dio a conocer el periodista Mauricio Loret de Mola.

