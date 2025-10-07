Tras fracaso de Chile, los memes y las críticas apuntan contra Nicolás Córdova antes de enfrentar a Perú: “Renuncie”

Este viernes se viene el ‘Clásico del Pacífico’, duelo que tiene un condimento especial para ambas escuadras que van a probar nuevos jugadores en cada uno de sus cuadros. Pero en este caso la Selección de Chile viene con un ambiente complicado, pues su entrenador Nicolás Córdova no tiene la confianza del hincha.

Publicidad

Publicidad

El Jefe de la Unidad de Menores de Chile es Nicolás Córdova, misma función que Manuel Barreto en Perú. En este caso se viene desarrollando el Mundial Sub 20 en el país sureño, en donde el cuadro ‘Rojo’ terminó siendo eliminado por México de la peor forma. Un contundente 4-1 hizo que las aspiraciones de los ‘Mapochos’ terminara en los octavos de final de la competición.

Al ser el país anfitrión se esperaba mucho más de ellos, pero no cumplieron las expectativas. Por esa razón el entrenador está siendo duramente criticado por los hinchas que esperan lo peor para el duelo contra la Selección Peruana. Pues no ven como pueda mejorar su trabajo en tan pocos días y están hasta exigiendo su renuncia del cargo.

Publicidad

Publicidad

En las redes sociales los hinchas no perdieron la oportunidad para apuntar contra el DT. Mencionando que hasta el momento solo viene cosechando fracasos en el equipo juvenil. Pero no solo eso, sino que ahora le tocará dirigir al cuadro mayor debido a que está como el DT de forma interina.

Esto deja un panorama bastante desolador para los chilenos de cara a lo que se les viene en su recambio. A diferencia de la Selección Peruana, que a pesar de tener caras nuevas, se está tratando de una forma más discreta, el hincha todavía no sabe que es lo que pasará con este cambio radical de jugadores en el plantel.

Los memes tras la eliminación de Chile en las redes sociales

Por otro lado, los hinchas de Chile luego del mal sabor de boca que les ha hecho pasara Nicolás Córdova, decidieron tratar de reír un poco mediante el humor. Así que las redes sociales se vieron inundadas de memes en contra del entrenador chileno tras el fracaso en el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

Uno de los puntos que más se burlaron del entrenador es sobre una declaración que hizo hace poco, en la cual valoraba mucho las ‘métricas’ a la hora de los partidos. Por lo que varios se mofan de que a pesar de la derrota, tuvieron estadísticas mejores que las mexicanas.

Los memes de Nicolás Córdova en Redes Sociales:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juga Chile vs. Perú por fecha FIFA?

Por la fecha FIFA del mes de octubre, la Selección de Chile y la Peruana se verán las caras en un nuevo ‘Clásico del Pacífico’. Duelo que se celebrará el próximo viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas de Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

ver también Mientras Robertson eligió a Australia, la postura de Gruber en la Selección Peruana