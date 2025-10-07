Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

El DT campeón de Copa Libertadores que rechazó dirigir a la Selección Peruana: “La Federación le preguntó…”

El campeón de la Copa Libertadores que se negó a dirigir a la Selección Peruana.

Por Bruno Castro

Copa Libertadores.
© GettyCopa Libertadores.

La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que se le viene en las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Por el momento no hay un solo nombre que se conozca sobre los candidatos, pero se van revelando poco a poco posibles nombres. Entre ellos se conoció uno que pudo dirigir al Perú, pero prefirió rechazar la oferta.

Publicidad

Y no estamos hablando de cualquier entrenador, sino uno con un cartel bastante importante a nivel Mundial. Fue campeón de la Copa Libertadores en 2 oportunidades, por lo que hablamos de alguien con un gran nivel. Pero que a pesar de la propuesta decidió rechazarla.

El periodista Gustavo Peralta fue el que dio esta información, sobre la búsqueda de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección Peruana. Pero claro, el argentino no se sintió motivado para tomar las riendas del equipo patrio con los problemas que estaba teniendo. Esto lo hablamos en el tiempo en el que Juan Reynoso dejó el cargo.

“Hace un tiempo, la Federación le preguntó a Gallardo, y no le interesaba. Fue después de lo de Reynoso. No le interesaba”, fue lo que terminó contando el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’.

Publicidad
Tweet placeholder

Sin duda alguna pudo ser una gran opción para la Selección Peruana tener un entrenador del perfil de Marcelo Gallardo, el cual logró sacar lo mejor de River Plate. Pero la realidad es que el Perú es un país que no es muy atractivo para cierto perfil de entrenador, que busca retos más importantes en otras partes del mundo.

Los entrenadores que sonaron para la Selección Peruana además de Marcelo Gallardo

En esta nueva era con Jean Ferrari a la cabeza están sonando varios entrenadores que podrían ser los nuevos seleccionadores nacionales. El último que se ha escuchado es Martín Demichelis, quien fuera entrenador de las reservas del Bayern Múnich, River Plate y Monterrey. Hoy se encuentra libre y por eso su nombre suena como uno de los candidatos con los que ya se reunió el Director General de Fútbol.

Publicidad
Selección Peruana tenía cerrado a Luis Zubeldía.

Selección Peruana tenía cerrado a su nuevo entrenador (Foto: Getty).

Otro que estaba muy bien visto por la FPF era Luis Zubeldía, con el que tenían por lo visto las cosas muy avanzadas, pero que debido a la aparición de Fluminense todo se terminó cayendo. En Videna estaban haciendo todo lo posible para que se pueda mudar al Perú, pero no pudieron terminar de convencerlo a pesar de los intentos.

Por último, está Gustavo Álvarez que es de los que ha estado sonando en estos últimos días. Su gran momento con la Universidad de Chile ha hecho que sea visto con buenos ojos. Pero claro, en este momento está comprometido con el equipo y mencionó que por ahora no ha recibido ningún llamado de Videna.

Publicidad
Jean Ferrari confesó la postura de Alex Valera en la Selección Peruana: “Yo quiero…”

ver también

Jean Ferrari confesó la postura de Alex Valera en la Selección Peruana: “Yo quiero…”

Jean Ferrari lanzó dura crítica a la Selección Peruana: “Nos sacan ventaja en todo”

ver también

Jean Ferrari lanzó dura crítica a la Selección Peruana: “Nos sacan ventaja en todo”

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Gallardo cobra $7millones en River y el salario que gana Fossati en Universitario
Copa Libertadores

Gallardo cobra $7millones en River y el salario que gana Fossati en Universitario

River dio a conocer la lista de convocados ante Universitario y los hinchas estallaron contra Gallardo
Copa Libertadores

River dio a conocer la lista de convocados ante Universitario y los hinchas estallaron contra Gallardo

El halago de Gallardo a Universitario de Deportes
Copa Libertadores

El halago de Gallardo a Universitario de Deportes

Corte Superior de Justicia definió que Ayacucho FC siga en Liga 1
Liga 1

Corte Superior de Justicia definió que Ayacucho FC siga en Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo