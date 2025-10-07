El DT campeón de Copa Libertadores que rechazó dirigir a la Selección Peruana: “La Federación le preguntó…”

La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que se le viene en las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Por el momento no hay un solo nombre que se conozca sobre los candidatos, pero se van revelando poco a poco posibles nombres. Entre ellos se conoció uno que pudo dirigir al Perú, pero prefirió rechazar la oferta.

Y no estamos hablando de cualquier entrenador, sino uno con un cartel bastante importante a nivel Mundial. Fue campeón de la Copa Libertadores en 2 oportunidades, por lo que hablamos de alguien con un gran nivel. Pero que a pesar de la propuesta decidió rechazarla.

El periodista Gustavo Peralta fue el que dio esta información, sobre la búsqueda de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección Peruana. Pero claro, el argentino no se sintió motivado para tomar las riendas del equipo patrio con los problemas que estaba teniendo. Esto lo hablamos en el tiempo en el que Juan Reynoso dejó el cargo.

“Hace un tiempo, la Federación le preguntó a Gallardo, y no le interesaba. Fue después de lo de Reynoso. No le interesaba”, fue lo que terminó contando el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’.

Sin duda alguna pudo ser una gran opción para la Selección Peruana tener un entrenador del perfil de Marcelo Gallardo, el cual logró sacar lo mejor de River Plate. Pero la realidad es que el Perú es un país que no es muy atractivo para cierto perfil de entrenador, que busca retos más importantes en otras partes del mundo.

Los entrenadores que sonaron para la Selección Peruana además de Marcelo Gallardo

En esta nueva era con Jean Ferrari a la cabeza están sonando varios entrenadores que podrían ser los nuevos seleccionadores nacionales. El último que se ha escuchado es Martín Demichelis, quien fuera entrenador de las reservas del Bayern Múnich, River Plate y Monterrey. Hoy se encuentra libre y por eso su nombre suena como uno de los candidatos con los que ya se reunió el Director General de Fútbol.

Otro que estaba muy bien visto por la FPF era Luis Zubeldía, con el que tenían por lo visto las cosas muy avanzadas, pero que debido a la aparición de Fluminense todo se terminó cayendo. En Videna estaban haciendo todo lo posible para que se pueda mudar al Perú, pero no pudieron terminar de convencerlo a pesar de los intentos.

Por último, está Gustavo Álvarez que es de los que ha estado sonando en estos últimos días. Su gran momento con la Universidad de Chile ha hecho que sea visto con buenos ojos. Pero claro, en este momento está comprometido con el equipo y mencionó que por ahora no ha recibido ningún llamado de Videna.

