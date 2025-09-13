Dirigió a Luis Advíncula y fue contactado por la FPF para dirigir a la Selección Peruana, según Mr. Peet

Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 llegaron a su final con la Selección Peruana eliminada de jugar una nueva Copa del Mundo. Esto ocasionó que se comience la idea de un nuevo proyecto, es por ello que desde la Videna se soltó el letrero de: “Se busca entrenador”. Los CV han comenzado a llegar en masa, pero también se han estado haciendo algunas llamadas de consultas.

Óscar Ibáñez inmediatamente terminado el último partido de Eliminatorias fue echado de la Videna. Le dieron las gracias y comenzaron su búsqueda de un nuevo entrenador. Esto no sorprendió a nadie pues era un rumor que estaba sonando con mucha fuerza y terminó haciéndose realidad.

Ahora con el puesto a disposición, los candidatos están comenzando a sonar poco a poco. Si bien Jean Ferrari todavía tiene que analizar muy bien las opciones, la realidad es que ya hay varios nombres que están sonando. Ahora último se ha conocido que están viendo un técnico que hace poco estuvo en Chile.

Publicidad

Publicidad

Se reveló el técnico que está buscando la Selección Peruana

En el último programa de A Presión, Mr. Peet confesó que hay un conocido de Luis Advíncula que está en la mira de la Videna. Se trata de Jorge Almirón, experimentado estratega que hace poco estuvo en Colo Colo y también en Boca Juniors. En este último compartió con el ‘Rayo’, incluso llegó hasta la final de la Copa Libertadores 2023.

“Me llega información de Chile de que un técnico argentino fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol. Dirigió final de Copa Libertadores, Jorge Almirón…Me dicen que Almirón fue contactado por la FPF. Una de las tantas opciones. Es información que me llega de Chile“, explicó el periodista a toda la mesa.

Publicidad

Publicidad

Desde el mes de agosto el estratega se encuentra sin equipo tras separar sus caminos con el ‘Cacique’. Por lo que podría ser una opción viable para el cuadro nacional. Con experiencia a nivel internacional, ha dirigido en Sudamérica, Europa y hasta Asia. Eso sí, no cuenta con ningún pasado en alguna selección, lo que sería una contra en su CV.

¿Qué otros nombres suenan en la Selección Peruana?

Jorge Almirón no es el único que está sonando con fuerza en la Videna, pues hay varios nombres que se están dando a conocer. Algunos del medio local y otros del extranjero que podrían ser opciones.

En la Liga 1 hay uno que gusta mucho, el primero de ellos es Néstor Gorosito, se habló que sería el elegido. Por ahora no hay nada concreto con el entrenador de Alianza Lima, Después, uno con pasado en fútbol peruano es Fabián Bustos, que dicen que es del gusto de Ferrari por su pasado en Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca.

Si hablamos de técnicos que están en el extranjero, Ricardo Gareca es el que siempre suena. El argentino hizo historia con Perú y por eso es visto con buenos ojos, es difícil su vuelta, más no imposible. Gustavo Quinteros es el segundo que está en la mira según los rumores. Ambos con experiencia internacional serían los que más calzan con lo que podría pedirse en Videna.

ver también ¿Néstor Lorenzo puede dirigir la Selección Peruana? Lo que pasó con su renovación en Colombia