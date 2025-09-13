Mientras Álex Valera se escuda en una lesión, la dura crítica que recibió de Julio César Uribe: “No lo entiendo”

La prolongada ausencia de Álex Valera en la Selección Peruana sigue siendo un tema que genera debate en el medio deportivo nacional. Si bien fue convocado para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, quedó fuera de los planes por una lesión. Dicho escenario empezó a generar distintas versiones, sobre todo cuando en su momento se apartó del equipo, y ahora el histórico Julio César Uribe se pronunció al respecto.

El actual Director General de Fútbol de Sporting Cristal tocó distintos temas sobre la actualidad del balompié nacional y del más reciente fracaso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026. Uno de los temas más llamativos fue el hecho de saber que hay jugadores a los que se les pide que acepten ser convocados cuando en épocas anteriores era un verdadero privilegio el hecho de ser citado para vestir la sagrada camiseta blanquirroja.

“Falta de comunicación o expresar algo que está fuera de foco. Le diría que es un buen jugador y que el técnico le ayudaría a ser el mejor en su posición. He revisado y estoy ingratamente sorprendido por este tema. En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la Selección Peruana y hoy piden a un jugador para que integre un equipo. Esa ecuación no la entiendo”; enfatizó Julio César Uribe en una reciente entrevista con el programa deportivo ‘Hablemos de MAX‘.

¿Cuál es el defensa de Álex Valera sobre su ausencia en la Selección Peruana?

De cara a los últimos partidos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Álex Valera quedó desafectado de la convocatoria de Óscar Ibáñez por un desgarro tras el clásico jugado entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025. Existió un parte médico y todo lo relacionado a esta situación, pero de todas maneras el atacante volvió a aclarar el tema.

“Más que fastidio, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que estoy haciendo las cosas bien. En esta oportunidad, fue por una lesión. Si me desconvocaron es porque el médico me revisó, no fue una excusa ni nada. Creo que deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y no estar inventando cada cosa. Es momento de asumir y no buscar culpables. Cada uno se hace responsable de sus actos y no tirar dardos o buscar culpables”; comentó Álex Valera el día de hoy en conversación con los medios locales.

La enorme deuda pendiente de Álex Valera en la Selección Peruana

Álex Valera ha disputado un total de 20 partidos con camiseta de la Selección Peruana contando amistosos internacionales, Eliminatorias Sudamericanas y Copa América. Tan solo tiene 3 goles anotados y ninguno fue de manera oficial, lo cual obviamente es un aspecto que le genera duras críticas y cuestionamientos por las oportunidades que tuvo en su momento. Además, no perdamos de vista que el delantero de Universitario de Deportes es una de las pocas opciones en ofensiva que tiene el equipo de todos en el tan ansiado recambio que se requiere.

