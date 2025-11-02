La viene rompiendo en Israel y sería el refuerzo estrella de la Selección Peruana ante Rusia y Chile

La Selección Peruana viene en un cambio importante con nuevos jugadores para encontrar el tan famoso ‘Cambio Generacional’. Es por eso que Manuel Barreto prepara un equipo inédito para la siguiente fecha doble. Lo curioso que hay un jugador que está haciendo una tremenda temporada en Israel y podría convertirse en el gran refuerzo del cuadro patrio.

Para la jornada doble del mes de noviembre se conoce que habrá una gran cantidad de caras nuevas. Jugadores que por lo general no han sido convocados con regularidad. Es por eso que se ha dado a conocer un jugador que ha sido reservado por su gran momento en el extranjero.

Se trata de Adrián Ugarriza, quien en el fútbol peruano posiblemente no dio la talla en los equipos en los que estaba. Pero desde que llegó al fútbol de Israel no deja de sorprender. Pues se ha convertido en un gran referente en el ataque del Hapoel Ironi Kiryat, en donde es uno de los goleadores del equipo, siendo siempre un dolor de cabeza para las defensas rivales.

Esto ha hecho que Manuel Barreto lo vea como una buena opción en el ataque de Perú. Por ello le mandó una carta de reserva a su equipo, por si decide al final incluirlo en la nómina final. Recordemos que la carta de reserva no obliga a los entrenadores a convocar a los jugadores, pero es un aviso a los clubes del extranjero que podrían utilizar a esos futbolistas.

El gran momento de Adrián Ugarriza en Israel

En el último partido entre el Kiryat Shmona y el Maccabi Netanya, el peruano fue participe de una jugada de gol. Demostrando una gran valía con un pase que habilita a uno de sus compañeros que manda el centro para el empate del partido. Lastimosamente el resultado final de esta contienda terminó 1-2 en contra para las aspiraciones del 9 peruano.

El 9 de 28 años de edad en este momento tiene un total de 8 partidos disputados con el Kiryat Shmona, anotó 3 goles y dio 1 asistencia en 692 minutos. Hasta el momento solo no ha disputado un partido y fue debido a una expulsión que sufrió.

¿Adrián Ugarriza convocado a la Selección Peruana?

Lo último que se ha conocido de la posible convocatoria de Adrián Ugarriza a la Selección Peruana es que estaría entre los nombres que llamará Manuel Barreto. Esto se pudo conocer por el periodista Diego Rebagliati, quien dio esta información en el programa ‘Los Reba’, dejando en claro que incluso le quitaría el puesto a Gianluca Lapadula según lo que le han comentado.

De darse este llamado, sería la primera vez que lo convocan a la Selección Mayor. Anteriormente ha estado convocado en los equipos Sub 20 en donde incluso llegó a ser capitán en el 2017.