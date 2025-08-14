Alianza Lima celebra una noche memorable en la Copa Sudamericana 2025, no solo por su destacada actuación casi perfecta contra la Universidad Católica de Ecuador, sino también por una noticia trascendental que enaltece el esfuerzo individual. Esta noticia resalta el premio a un jugador que se mantuvo incansable y demostró estar a la altura de las grandes competiciones, consolidando su valor en el ámbito futbolístico.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima tendrá a un nuevo convocado a Perú

Kevin Pacheco adelantó una novedad fuerte en su cuenta de Twitter, dentro del equipo de todos: “Alessandro Burlamaqui con grandes posibilidades de ser convocado a la Selección Peruana ante Uruguay y Paraguay. Óscar Ibáñez estuvo en el partido de ayer ante Católica, y si no sucede algo de último momento, estará en la lista para Eliminatorias”.

El crecimiento de este jugador ha sido, en cierta medida, sorprendente. Sin embargo, Alessandro Burlamaqui, el protagonista de esta historia, puede sentir una profunda tranquilidad. Sus declaraciones iniciales, donde afirmaba que venía a jugar y a demostrar su valía, se han cumplido a cabalidad. Su titularidad en Alianza Lima, al parecer, fue el trampolín que necesitaba para ser considerado en escenarios de mayor envergadura y reconocimiento. Este paso fue fundamental para su consolidación como un futbolista de proyección.

ver también Kevin Quevedo hizo una jugada a lo Cristiano Ronaldo y la Copa Sudamericana enloqueció: “Flow, flow, flow”

Alessandro Burlamaqui jugará en la Selección Peruana. (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Adiós Copa Sudamericana y clásico? La confesión de Paolo Guerrero tras salir lesionado de Matute: “Ahora es desgarro”

Alessandro Burlamaqui en la Selección Peruana

La Selección Peruana ha tomado nota de su desempeño y le abre las puertas, con la intención de incorporarlo al primer equipo si no surge ningún imprevisto, según ha informado Kevin Pacheco para Radio Programas del Perú. Era una necesidad palpable la de contar con un volante de corte ofensivo que aportara facetas disruptivas en el ataque.

Este perfil, precisamente, es el que Alessandro Burlamaqui parece estar listo para ofrecer al equipo de todos. Su visión de juego, capacidad de desequilibrio y llegada al área lo convierten en una pieza clave para el esquema ofensivo de La Blanquirroja. Su inclusión promete dinamizar el mediocampo y generar mayores oportunidades de gol, contribuyendo a la estrategia general del equipo, tal como se lo pide Néstor Gorosito.